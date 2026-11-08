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България, Румъния и Турция започнаха военно учение с 6 кораба в Черно море

Над 450 войници са част от противоминната обучителна програма "Посейдон"

Днес, 12:05
Основната цел на учението е усъвършенстване на взаимодействието между военноморските сили на участващите държави и повишаване на готовността им за изпълнение на различни задачи в Черно море, съобщиха от МО.
Министерство на отбраната
Основната цел на учението е усъвършенстване на взаимодействието между военноморските сили на участващите държави и повишаване на готовността им за изпълнение на различни задачи в Черно море, съобщиха от МО.

Българо-румънското противоминно учение "Посейдон" започна във Варна, предаде БНТ. То се провежда съвместно с 13-ата активация на Противоминната военноморска група в Черно море. В мащабната операция участват шест военни кораба от България, Румъния и Турция и над 450 военнослужещи.

В учението се включват също военни представители на Гърция, Белгия, Франция, както и на Военноморското командване на НАТО във Великобритания. Операцията ще продължи до 14 ноември и е последната за тази година под командването на българските ВМС.

Основната цел на учението е усъвършенстване на взаимодействието между военноморските сили на участващите държави и повишаване на готовността им за изпълнение на различни задачи в Черно море, съобщиха от министерството на отбраната.

"По време на учението силите, които участват, ще имат възможността да отработят различни тактики, техники и процедури, да подобрят оперативната си съвместимост, както и да отработват противоминни операции и въобще пълния спектър от операции, които тези кораби могат да изпълняват", обясни командирът на военноморската група Петър Димитров.

Той разкри и подробности за резултатите от предишната активация на групата. Тогава морски мини не са били открити, но военните са попаднали на няколко дрона в български морски пространства.

"При предишната активация мини не бяха открити, но бяха открити няколко дрона, които бяха унищожени от български водолази, защото бяха открити в нашите морски пространства", заяви командирът. По думите му военните са открили и множество останки от дронове. След проверка те са били определени като безопасни и прибрани на борда на корабите.

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