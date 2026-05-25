Властта обеща до 3800 евро на пострадалите от пороите

Средствата за пострадалите от наводненията в последните дни може да достигнат до 3800 евро и дори да надхвърлят тази сума, ако новото правителство спазва практиката на предишните в такива случаи. В Севлиево социалната министърка потвърди размера на социалните помощи и каза, че парите за тях от бюджета са осигурени и ще бъдат изплатени бързо.

Напоследък при бедствия се отпускат три вида помощи. Най-известна от тях е еднократната помощ за инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности, която е трикратният размер на линията на бедност (390,63 евро) или 1171,89 евро тази година. Тя е предвидена в правилника към закона за социално подпомагане и се получава след социална анкета от служители на Агенцията за социално подпомагане.

Другите две суми се отпускат с решение на Министерския съвет. При последните наводнения в Кърджалийско в началото на годината пострадалите получиха до 1550 евро за възстановяване на пострадало жилище, но обикновено тук се залага изискване жилището да е законно и единствено, а това е пречка в много случаи поради неуреден статут на имота.

Третата сума идва по линия на фонд "Социална закрила" за купуване на обзавеждане, хладилници, печки и друга техника. При предишни бедствия размерът й беше до 2500 лв. (1278 евро). Цялото подпомагане при последните наводнения през януари достигна до 3800 евро.

Министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски са в Севлиево, за да проверят напредъка по възстановяването на авариралия западен водопроводен клон за Севлиево. Съоръжението бе прекъснато от повишеното ниво на река Видима вследствие на обилните валежи на 22 май (петък), като от него е откъснат участък с дължина 87 метра, се припомня в информацията.

Довеждащият водопровод захранва Севлиево и селата Сенник, Душево, Кормянско, Раховци, Петко Славейков и Хирево. Поради скъсването му към момента водоподаването за населените места е прекъснато. За водоснабдяване на населението в тях е направена организация за поставяне на водоноски с питейна вода. Осигурена е и бутилирана минерална вода от Държавния резерв. Министър Шишков съобщи, че ключовата тръба за водопровода е вече налице и той ще бъде пуснат или тази вечер, или най-късно утре по обяд.

Земеделският министър Абровски каза, че обезщетенията за земеделските производители ще бъдат платени в десетдневен срок след подаване на заявленията и след оглед на щетите. Министърът съобщи, че са съсипани около 3000 декара обработваеми площи и две животновъдни стопанства.