За да оцелее, Борисов може да се прегърне с Радев

Днес, 14:35

След парламентарните избори е напълно възможен вариант, при който Бойко Борисов да стисне ръката на Румен Радев. Такова мнение изрази пиар експертът Арман Бабикян в предаването "(О)позиция".

"Борисов много обича да забравя. Той е най-гъвкавият политик в България. Той умее да се продава във всички посоки и го е правил. Окото му няма да мигне. За да оцелее на политическия терен, Бойко Борисов ще направи всичко", посочи Бабикян.

Според него за лидера на ГЕРБ няма да е трудно да се разграничи от сегашния си съюзник Делян Пеевски от ДПС. "Там единственият му проблем ще е с прокуратурата. Но ако е въпрос на оцеляване, като нищо могат да се прегърнат с Румен Радев. Той (Борисов – бел.ред.) се е прегръщал с Георги Първанов. С онези, които ни влачеха на изток, с Валери Симеонов, с "Атака". С кого не е бил?", напомни коментаторът.

В интервюто ще видите още:

-възможна ли е изборна вълна в полза на Радев 

-каква ще е ролята на обкръжението на Радев в изборите 

-къде е границата на политическия компромис 

-накъде върви търсенето на единна дясна кандидатура за президент 

