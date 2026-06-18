Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Руският патриарх Гундяев унижи Радев, а той сега го защитава

България се превръща в прът в колелото на една нова и успешна и Европа, смята писателят Радослав Бимбалов

Днес, 14:57

Политиката "крачка напред, две назад", която правителството на премиера Румен Радев демонстрира досега, не е нова. "Бяхме свикнали на този прийом от страна на г-н Борисов - да  пуска димка, пуска някой да обере пешкира и накрая отменя очевидната грешка. Ако това ще е прийомът на Радев, за това ли гласуваха за него? Липсата на единна стратегия в правителството е очевадна, както и липсата на кадри, това са хора, които нямат компетенции", каза за предаването "(О)позиция" писателят Радослав Бимбалов.

"България се опитва да вземе завоя, който Орбан държеше дълго време и който завой обаче изкара Унгария от орбитата на успешните европейски държави", коментира Бимбалов външната политика на кабинета. Поводът за думите му е отказът на България да подкрепи санкциите срещу руския патриарх Кирил. Според Бимбалов България се превръща в прът в колелото на една нова, успешна и обединена Европа. "Това би трябвало да притеснява всички ни", каза той. Писателят припомни, че "Радев понесе срам от Гундяев (Владимир Гундяев е светското име на руския патриарх, б.р.) преди 8 години, когато Гундяев размаха пръст и му се накара. А сега Радев защитава този, който го унижи".

На въпрос на какво се дължи затишието при партийните лидери Бойко Борисов и Делян Пеевски Бимбалов отговори, че при двамата има борба за оцеляване в момента. "Разместването на пластовете няма общо с дълбоката държава. Олигархичните кръгове не са изчензали. Борисов и Пеевски са просто пионки в голямата игра", смята той.

В предаването ще видите:

- За култа към личността на премиера Радев и милионите, хвърлени в кампанията му.

- Защо по-големият проблем за България е заложническата криза, отколкото политическата?

- До каква степен една неформална организация може да повлияе на президентска кандидатура за изборите през ноември?

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Радослав Бимбалов, (О)позиция

Още новини по темата

Руският патриарх Гундяев унижи Радев, а той сега го защитава
18 Юни 2026

Депутатите си добавят още 2/3 към уж замразените заплати
16 Юни 2026

Новите правила на Мондиал 2026 ще облагодетелстват най-вече реферите
09 Юни 2026

Гневните прокурори не искат шушу-мушу избори за ВСС

07 Юни 2026

Балонът "Радев" започва да изпуска въздух
03 Юни 2026

Кметът на Варна безспорно е отговорен за "Баба Алино"

01 Юни 2026

Радев няма да изчисти съдебната власт от бандитите
28 Май 2026

Как ще ги стигнем германците
26 Май 2026

Държавната администрация спокойно може да се намали с 1/3
19 Май 2026

Радев се разплаща за даренията с постове
13 Май 2026

Радев трябва много да реже - от айфони до цели министерства
05 Май 2026

Радев е правил онлайн кампания чрез руски хаштагове

29 Апр. 2026

Сарафов ще бъде и бързо уволнен от системата
23 Апр. 2026

Радев може да сложи основата на нова "завладяна държава"
20 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВИДЕО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс разкри фабрика за подслушване на магистрати
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Брадвата на Гюров не стига като оръжие срещу Радев
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса