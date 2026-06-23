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Радев приюти клиентела и тръгва по пътя на ГЕРБ и ДПС

Политологът Георги Проданов коментира двойственото поведение на премиера

Днес, 19:02

"Румен Радев изглежда достатъчно предпазлив да не е против ЕС и еврото. Електоратът му е основно ляв и страда от носталгия, което налага позитивно говорене към Русия. Не мисля, че България би имала външнополитическия размах да влезе в обувките на Орбан и да започне да налага интересите си в Брюксел по отношение на решенията на ЕС."

Такова мнение изрази политологът Георги Проданов в предаването "(О)позиция" в коментар за опитите на премиера да лавира между проруски настроените си избиратели и политическата реалност.

Анализаторът определи като "гаф" изявлението на Радев, в което той подкрепи интересите на руския бизнесмен Вагит Алекперов. Според него до такива гафове се стига, когато на бившия президент му се налага да импровизира пред камерите. "Той показва нелоши заложби като актьор. Когато има добър драматург след зад себе си, той влиза добре в роля", смята Проданов. По думите му, Радев "много прилича на ранния Бойко Борисов, но не би имал същата еволюция, която претърпя Борисов".

Въпреки това по състава на ПГ, МС и новата партия се вижда, че Радев приюти клиентелисти на ГЕРБ и ДПС, защото те останаха без платформи, каза Проданов. И по тази причина е много вероятно Радев да не подкрепи за кандидат-президент Илияна Йотова, въпреки годините, които прекараха заедно на "Дондуков" 2. "Лагерът на Радев не успя да се слее с лагера на Йотова в тези два мандата", счита той. Проданов предполага, че ГЕРБ няма да издигне собствен претендент на президентския вот и, ако не успее да стигне до консенсусен кандидат с ПП и ДБ, може да се обърне към ПБ.

Още в разговора:

Радев трайно се бори за разграждане на настоящата политическа система

ПП и ДБ имат нужда от единен и ясен лидер, който да говори не вътре в партиите, а с обществото

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Ключови думи:

Георги Проданов, (О)позиция, Румен Радев

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