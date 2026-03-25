Иво Многоръков добара и лунните милиарди на НАСА

Актьорът-певец повдига духа на астронавтите, изразявайки себе си провокативно - със същата песен, за която претараши и НФК

Днес, 01:24
Pixabay

Нов огромен успех за българската култура, вече в надпланетарен мащаб! Невероятният актьор и рокендрол тигър Иво Многоръков получи целево финансиране от американската космическа агенция НАСА, която в близките години ще похарчи 20 милиарда долара, за да построи база на Луната. 

НАСА отделя $20 милиарда, за да изгради бързо база на Луната
НАСА обяви намерението си да реализира проект за изграждане на постоянна лунна база - за целта агенцията ще похарчи през следващите 7 години 20 милиарда долара. Новият администратор на НАСА, Джаред Айзъкман (който пое поста в края на 2025 г.
24 Март 2026


Многоръков спечелил доверието на агенцията по космическите работи и те му отпуснали 10 милиона долара, но му казали, че неговата усмивка заслужава много повече! 
Истината е обаче, че Многоръков не разчитал само на таланта и усмивката си, ами подал и много прецизно написани документи с молба за финансиране. Космическите бюрократи се удивили от красотата и точността в описанието на проекта на Иво. Той деликатно вплел в текста си думите "ресто" и "откат", като завършил с малка поема, в която римувал cashback, pullback, chargeback, rollback, setback и comeback.
Всички в НАСА ахнали и се съгласили, че това е наистина космическа поезия и ще звучи страхотно, ако се изпее в рок аранжимент с мелодията на "Ерген Деда" или "Изкарай, Гано, говедата". 
"Дайте ми 10 милиона долара - пише Иво на космическите началници, - дайте ми само 10 милиона и аз ще ви върна 100 милиона усмивки с положителни вибрации. Покорителите на Луната ще слушат моите песни и ще питат за още, а което е попово, то е готово" - вмъкнал Многоръков и вековна българска мъдрост за екзотика и мистично настроение на документацията. 
"Ще изразя себе си по един провокативен начин, защото рокът и кешбекът са могъщо средство за въздействие, универсален език" - пише още талантът.
Най-провокативното е, че певецът продава на НАСА същата песен, с която претараши и Национален фонд "Култура" - песента Wannabe-Rockstar, защото и без това става дума за звезда, което си е пак по космическата част. 
И в НАСА веднага се навили, но помолиха да не преекспонираме.

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
