Спортът по телевизията - 6 септември

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

Диема спорт 3

10:15 Формула 3: ГП на Италия, спринт

11:30 Суперкупа на "Порше": ГП на Италия, квалификация

13:30 Формула 1: ГП на Италия, трета тренировка

15:15 Формула 2: ГП на Италия, спринт

17:00 Формула 1: ГП на Италия, квалификация

19:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Армения - Португалия

21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Ирландия - Унгария

Макс спорт 1

11:00 Moto GP: ГП на Каталуния, втора тренировка

11:50 Moto GP: ГП на Каталуния, квалификация

13:15 Moto E: ГП на Каталуния, първо състезание

13:40 Moto 3, Moto 2: ГП на Каталуния, квалификация

15:50 Moto GP: ГП на Каталуния, спринт

17:05 Moto E: ГП на Каталуния, второ състезание

Макс спорт 2

11:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/2-финал, Япония - Турция

15:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/2-финал, Италия - Бразилия

22:00 ММА: UFC Fight Night, Насурдин Имавов - Кайо Боральо

Нова спорт

12:00 Баскетбол: Евро 2025, 1/8-финал, Турция - Швеция

14:30 Футбол: Англия, Лига 2, "Нюпорт" - "Бристол Роувърс"

18:30 Баскетбол: Евро 2025, 1/8-финал, Литва - Латвия

21:45 Баскетбол: Евро 2025, 1/8-финал, Сърбия - Финландия

Ринг

13:00 Бокс: СП в Ливърпул

20:00 Бокс: СП в Ливърпул

Евроспорт 1

14:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХIV етап

19:00 Тенис (двойки мъже): US Open, финал, Марсел Гранойерс/Орасио Себайос - Джо Солсбъри/Нийл Скупски

23:00 Тенис (жени): US Open, финал, Арина Сабаленка - Аманда Анисимова

Макс спорт 3

14:30 Голф: "Айриш Оупън", III ден

Евроспорт 2

15:00 Супербайк: СШ във Франция, първо състезание

16:00 Суперспорт: СШ във Франция, първо състезание

20:55 Спортно катерене: СК в Копер, трудност, мъже и жени

Диема спорт

15:15 Баскетбол: Евро 2025, 1/8-финал, Германия - Португалия

18:00 Футбол: Втора лига, "Локомотив" (Горна Оряховица) - "Етър"

21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Сан Марино - Босна и Херцеговина

Диема спорт 2

16:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Латвия - Сърбия

19:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Англия - Андора

21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Австрия - Кипър