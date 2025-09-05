Медия без
Спортът по телевизията - 6 септември

Днес, 06:06

Диема спорт 3

10:15 Формула 3: ГП на Италия, спринт
11:30 Суперкупа на "Порше": ГП на Италия, квалификация
13:30 Формула 1: ГП на Италия, трета тренировка
15:15 Формула 2: ГП на Италия, спринт
17:00 Формула 1: ГП на Италия, квалификация
19:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Армения - Португалия
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Ирландия - Унгария

Макс спорт 1

11:00 Moto GP: ГП на Каталуния, втора тренировка
11:50 Moto GP: ГП на Каталуния, квалификация
13:15 Moto E: ГП на Каталуния, първо състезание
13:40 Moto 3, Moto 2: ГП на Каталуния, квалификация
15:50 Moto GP: ГП на Каталуния, спринт
17:05 Moto E: ГП на Каталуния, второ състезание

Макс спорт 2

11:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/2-финал, Япония - Турция
15:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/2-финал, Италия - Бразилия
22:00 ММА: UFC Fight Night, Насурдин Имавов - Кайо Боральо

Нова спорт

12:00 Баскетбол: Евро 2025, 1/8-финал, Турция - Швеция
14:30 Футбол: Англия, Лига 2, "Нюпорт" - "Бристол Роувърс"
18:30 Баскетбол: Евро 2025, 1/8-финал, Литва - Латвия
21:45 Баскетбол: Евро 2025, 1/8-финал, Сърбия - Финландия

Ринг

13:00 Бокс: СП в Ливърпул
20:00 Бокс: СП в Ливърпул

Евроспорт 1

14:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХIV етап
19:00 Тенис (двойки мъже): US Open, финал, Марсел Гранойерс/Орасио Себайос - Джо Солсбъри/Нийл Скупски
23:00 Тенис (жени): US Open, финал, Арина Сабаленка - Аманда Анисимова

Макс спорт 3

14:30 Голф: "Айриш Оупън", III ден

Евроспорт 2

15:00 Супербайк: СШ във Франция, първо състезание
16:00 Суперспорт: СШ във Франция, първо състезание
20:55 Спортно катерене: СК в Копер, трудност, мъже и жени

Диема спорт

15:15 Баскетбол: Евро 2025, 1/8-финал, Германия - Португалия
18:00 Футбол: Втора лига, "Локомотив" (Горна Оряховица) - "Етър"
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Сан Марино - Босна и Херцеговина

Диема спорт 2

16:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Латвия - Сърбия
19:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Англия - Андора
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Австрия - Кипър

 

