Спортът по телевизията - 6 септември

Диема спорт 3
10:15 Формула 3: ГП на Италия, спринт
11:30 Суперкупа на "Порше": ГП на Италия, квалификация
13:30 Формула 1: ГП на Италия, трета тренировка
15:15 Формула 2: ГП на Италия, спринт
17:00 Формула 1: ГП на Италия, квалификация
19:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Армения - Португалия
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Ирландия - Унгария
Макс спорт 1
11:00 Moto GP: ГП на Каталуния, втора тренировка
11:50 Moto GP: ГП на Каталуния, квалификация
13:15 Moto E: ГП на Каталуния, първо състезание
13:40 Moto 3, Moto 2: ГП на Каталуния, квалификация
15:50 Moto GP: ГП на Каталуния, спринт
17:05 Moto E: ГП на Каталуния, второ състезание
Макс спорт 2
11:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/2-финал, Япония - Турция
15:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/2-финал, Италия - Бразилия
22:00 ММА: UFC Fight Night, Насурдин Имавов - Кайо Боральо
Нова спорт
12:00 Баскетбол: Евро 2025, 1/8-финал, Турция - Швеция
14:30 Футбол: Англия, Лига 2, "Нюпорт" - "Бристол Роувърс"
18:30 Баскетбол: Евро 2025, 1/8-финал, Литва - Латвия
21:45 Баскетбол: Евро 2025, 1/8-финал, Сърбия - Финландия
Ринг
13:00 Бокс: СП в Ливърпул
20:00 Бокс: СП в Ливърпул
Евроспорт 1
14:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХIV етап
19:00 Тенис (двойки мъже): US Open, финал, Марсел Гранойерс/Орасио Себайос - Джо Солсбъри/Нийл Скупски
23:00 Тенис (жени): US Open, финал, Арина Сабаленка - Аманда Анисимова
Макс спорт 3
14:30 Голф: "Айриш Оупън", III ден
Евроспорт 2
15:00 Супербайк: СШ във Франция, първо състезание
16:00 Суперспорт: СШ във Франция, първо състезание
20:55 Спортно катерене: СК в Копер, трудност, мъже и жени
Диема спорт
15:15 Баскетбол: Евро 2025, 1/8-финал, Германия - Португалия
18:00 Футбол: Втора лига, "Локомотив" (Горна Оряховица) - "Етър"
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Сан Марино - Босна и Херцеговина
Диема спорт 2
16:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Латвия - Сърбия
19:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Англия - Андора
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Австрия - Кипър