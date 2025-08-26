Спортът по телевизията - 28 август

БНТ 3

10:00 Модерен петобой (мъже): СП в Каунас, 1/2-финал

13:30 Модерен петобой (мъже): СП в Каунас, 1/2-финал

16:30 Джудо: СП за кадети в София, финали

18:55 Футзал, предварителен кръг на Шампионската лига: "Левски" - "Еуропа" (Андора)

Макс спорт 1

14:30 Голф: "Европейски Мастърс", I ден

Диема спорт 2

15:00 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Грузия - Испания

21:00 Футбол: Лига на конференцията, плейоф, реванш, "Арда" - "Ракув"

Нова спорт

15:00 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Израел - Исландия

18:00 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Белгия - Франция

21:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Гърция - Италия

Евроспорт 1

15:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, VI етап

19:00 Тенис: US Open, II кръг

20:30 Тенис: US Open, II кръг

23:30 Тенис: US Open, II кръг

02:00 Тенис: US Open, II кръг

05:00 Тенис: US Open, II кръг

Евроспорт 2

17:30 Тенис: US Open, II кръг

20:00 Тенис: US Open, II кръг

23:00 Тенис: US Open, II кръг

02:00 Тенис: US Open, II кръг

04:00 Тенис: US Open, II кръг

bTV Action/Макс спорт 3

19:00 Футбол: Шампионска лига, Жребий за основната фаза

Диема спорт

20:30 Футбол: Лига на конференцията, плейоф, реванш, АЗ "Алкмаар" - "Левски"

Диема спорт 3

20:30 Футбол: Лига Европа, плейоф, реванш, "Лудогорец" - "Шкендия"