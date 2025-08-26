Спортът по телевизията - 28 август

БНТ 3
10:00 Модерен петобой (мъже): СП в Каунас, 1/2-финал
13:30 Модерен петобой (мъже): СП в Каунас, 1/2-финал
16:30 Джудо: СП за кадети в София, финали
18:55 Футзал, предварителен кръг на Шампионската лига: "Левски" - "Еуропа" (Андора)
Макс спорт 1
14:30 Голф: "Европейски Мастърс", I ден
Диема спорт 2
15:00 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Грузия - Испания
21:00 Футбол: Лига на конференцията, плейоф, реванш, "Арда" - "Ракув"
Нова спорт
15:00 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Израел - Исландия
18:00 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Белгия - Франция
21:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Гърция - Италия
Евроспорт 1
15:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, VI етап
19:00 Тенис: US Open, II кръг
20:30 Тенис: US Open, II кръг
23:30 Тенис: US Open, II кръг
02:00 Тенис: US Open, II кръг
05:00 Тенис: US Open, II кръг
Евроспорт 2
17:30 Тенис: US Open, II кръг
20:00 Тенис: US Open, II кръг
23:00 Тенис: US Open, II кръг
02:00 Тенис: US Open, II кръг
04:00 Тенис: US Open, II кръг
bTV Action/Макс спорт 3
19:00 Футбол: Шампионска лига, Жребий за основната фаза
Диема спорт
20:30 Футбол: Лига на конференцията, плейоф, реванш, АЗ "Алкмаар" - "Левски"
Диема спорт 3
20:30 Футбол: Лига Европа, плейоф, реванш, "Лудогорец" - "Шкендия"