Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 28 август

Днес, 06:06

БНТ 3

10:00 Модерен петобой (мъже): СП в Каунас, 1/2-финал
13:30 Модерен петобой (мъже): СП в Каунас, 1/2-финал
16:30 Джудо: СП за кадети в София, финали
18:55 Футзал, предварителен кръг на Шампионската лига: "Левски" - "Еуропа" (Андора)

Макс спорт 1

14:30 Голф: "Европейски Мастърс", I ден

Диема спорт 2

15:00 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Грузия - Испания
21:00 Футбол: Лига на конференцията, плейоф, реванш, "Арда" - "Ракув"

Нова спорт

15:00 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Израел - Исландия
18:00 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Белгия - Франция
21:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Гърция - Италия

Евроспорт 1

15:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, VI етап
19:00 Тенис: US Open, II кръг
20:30 Тенис: US Open, II кръг
23:30 Тенис: US Open, II кръг
02:00 Тенис: US Open, II кръг
05:00 Тенис: US Open, II кръг

Евроспорт 2

17:30 Тенис: US Open, II кръг
20:00 Тенис: US Open, II кръг
23:00 Тенис: US Open, II кръг
02:00 Тенис: US Open, II кръг
04:00 Тенис: US Open, II кръг

bTV Action/Макс спорт 3

19:00 Футбол: Шампионска лига, Жребий за основната фаза

Диема спорт

20:30 Футбол: Лига на конференцията, плейоф, реванш, АЗ "Алкмаар" - "Левски"

Диема спорт 3

20:30 Футбол: Лига Европа, плейоф, реванш, "Лудогорец" - "Шкендия"

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (25-31 август)
25 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (18-24 август)
18 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (11-17 август)
11 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (4-10 август)
04 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (28 юли - 3 август)
28 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (21-27 юли)
21 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (14-20 юли)
14 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (7-13 юли)
07 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (30 юни - 6 юли)
30 Юни 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (23-29 юни)
23 Юни 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 юни)
16 Юни 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 юни)
09 Юни 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 юни)
02 Юни 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (26 май - 1 юни)
26 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар