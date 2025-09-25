Спортът по телевизията - 27 септември

Макс спорт 4
04:00 Moto GP: ГП на Япония, втора тренировка
04:50 Moto GP: ГП на Япония, квалификация
06:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Япония, квалификации
08:50 Moto GP: ГП на Япония, спринт
17:15 Футбол: Ла Лига, "Атлетико" (Мадрид) - "Реал" (Мадрид)
19:30 Футбол: Ла Лига, "Майорка" - "Алавес"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Виляреал" - "Атлетик" (Билбао)
Макс спорт 3
05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, Дженсън Бруксби - Лучано Дардери
07:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, Брандън Накашима - Мартон Фучович
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, Итън Куин - Холгер Руне
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, Карлос Алкарас - Зизу Бергс
15:00 Футбол: Ла Лига, "Хетафе" - "Леванте"
19:00 Футбол: Серия А, "Ювентус" - "Аталанта"
21:45 Футбол: Серия А, "Каляри" - "Интер"
Макс спорт 1
06:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, Фабиан Марожан - Александър Мюлер
08:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, Алекс де Минор - Артур Риндеркнеш
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, Яник Синер - Терънс Атман
14:00 Голф: "Райдър къп", II ден
02:00 НХЛ: контрола, "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Монреал Канейдиънс"
Евроспорт 1
09:10 Колоездене: СП в Кигали, девойки, общ старт
12:45 Колоездене: СП в Кигали, жени, общ старт
bTV / Макс спорт 2
09:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/2-финал, Чехия - България
Диема спорт 3
12:15 "Порше Карера Къп Бенелюкс", ГП на Зандворт, първо състезание
14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Елверсберг" - "Холщайн" (Кил)
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Челси" - "Брайтън"
19:30 Футбол: Бундеслига, "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Айнтрахт" (Франкфурт)
22:05 Футбол: Лига 1, "Пари Сен Жермен" - "Оксер"
Макс спорт 2
13:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/2-финал, Полша - Италия
16:00 Футбол: Серия А, "Комо" - "Кремонезе"
22:30 ММА: Cage Warriors 194, галавечер в Дъблин
Евроспорт 2
13:55 Катерене (жени): СП в Сеул, боулдър
Диема спорт
14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Падерборн" - "Кайзерслаутерн"
17:30 Футбол: Първа лига, "Черно море" - "Септември" (София)
20:00 Футбол: Първа лига, "Локомотив 1929" (София) - ЦСКА
Нова спорт
14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Ковънтри" - "Бирмингам"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Лийдс" - "Борнемут"
19:00 Баскетбол: Суперкупа на Испания, 1/2-финал, "Уникаха" - "Валенсия"
22:00 Баскетбол: Суперкупа на Испания, 1/2-финал, "Реал" (Мадрид) - "Тенерифе"
Диема спорт 2
14:30 Футбол: Премиър лийг, "Брентфорд" - "Манчестър Юнайтед"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Кристъл Палас" - "Ливърпул"
19:30 Футбол: Премиър лийг, "Нотингам" - "Съндърланд"
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Тотнъм" - "Уулвърхемптън"
Ринг
17:30 Футбол: Ередивизи, "Аякс" - НАК "Бреда"
19:45 Футбол: Премиършип, "Мадъруел" - "Абърдийн"
22:30 Футбол: Примейра лига, "Ещорил" - "Спортинг" (Лисабон)