Спортът по телевизията - 26 август

Макс спорт 2
13:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Италия - Белгия
16:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Тайланд - Нидерландия
22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, реванш, "Щурм" (Грац) - "Будьо/Глимт"
Евроспорт 1
15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, IV етап
19:00 Тенис: US Open, I кръг
20:30 Тенис: US Open, I кръг
23:30 Тенис: US Open, I кръг
02:00 Тенис: US Open, I кръг
05:00 Тенис: US Open, I кръг
Евроспорт 2
17:30 Тенис: US Open, I кръг
20:00 Тенис: US Open, I кръг
23:00 Тенис: US Open, I кръг
02:00 Тенис: US Open, I кръг
04:00 Тенис: US Open, I кръг
Макс спорт 3
19:45 Футбол: Шампионска лига, плейоф, реванш, "Кайрат" - "Селтик"
22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, реванш, "Пафос" - "Цървена звезда"
Диема спорт
21:30 Футбол: Купа на лигата на Англия, II кръг, "Уулвърхемптън" - "Уест Хем"
Нова спорт
21:45 Футбол: Купа на лигата на Англия, II кръг, "Борнемут" - "Брентфорд"
Диема спорт 3
21:45 Футбол: Купа на Германия, I кръг, "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Щутгарт"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, II кръг, "Шефилд Уензди" - "Лийдс"