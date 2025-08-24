Медия без
Спортът по телевизията - 26 август

Днес, 06:06

Макс спорт 2

13:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Италия - Белгия
16:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Тайланд - Нидерландия
22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, реванш, "Щурм" (Грац) - "Будьо/Глимт" 

Евроспорт 1

15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, IV етап
19:00 Тенис: US Open, I кръг
20:30 Тенис: US Open, I кръг
23:30 Тенис: US Open, I кръг
02:00 Тенис: US Open, I кръг
05:00 Тенис: US Open, I кръг

Евроспорт 2

17:30 Тенис: US Open, I кръг
20:00 Тенис: US Open, I кръг
23:00 Тенис: US Open, I кръг
02:00 Тенис: US Open, I кръг
04:00 Тенис: US Open, I кръг

Макс спорт 3

19:45 Футбол: Шампионска лига, плейоф, реванш, "Кайрат" - "Селтик"
22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, реванш, "Пафос" - "Цървена звезда"

Диема спорт

21:30 Футбол: Купа на лигата на Англия, II кръг, "Уулвърхемптън" - "Уест Хем"

Нова спорт

21:45 Футбол: Купа на лигата на Англия, II кръг, "Борнемут" - "Брентфорд"

Диема спорт 3

21:45 Футбол: Купа на Германия, I кръг, "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Щутгарт"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, II кръг, "Шефилд Уензди" - "Лийдс"

