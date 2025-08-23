Медия без
Спортът по телевизията - 25 август

Днес, 02:02

Макс спорт 4

02:10 Футбол: Мейджър Лийг Сокър, "Шарлът" - "Ню Йорк Ред Булс"
22:30 Футбол: Ла Лига, "Севиля" - "Хетафе"

Макс спорт 1

13:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Япония - Украйна
20:30 Футбол: Ла Лига 2, "Албасете" - "Сантандер"

Евроспорт 1

15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, III етап
19:00 Тенис: US Open, I кръг
20:30 Тенис: US Open, I кръг
23:30 Тенис: US Open, I кръг
02:00 Тенис: US Open, I кръг
05:00 Тенис: US Open, I кръг

Макс спорт 2

15:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Турция - България
20:30 Футбол: Ла Лига, "Атлетик" (Билбао) - "Райо Валекано"

Евроспорт 2

17:30 Тенис: US Open, I кръг
20:00 Тенис: US Open, I кръг
23:00 Тенис: US Open, I кръг
02:00 Тенис: US Open, I кръг
04:00 Тенис: US Open, I кръг

Диема спорт

19:00 Футбол: Първа лига, "Славия" - "Арда"

Макс спорт 3

19:30 Футбол: Серия А, "Удинезе" - "Верона"
21:45 Футбол: Серия А, "Интер" - "Торино"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Премиър лийг, "Нюкасъл" - "Ливърпул" 

Ринг

22:15 Футбол: Примейра лига, "Ещрела" (Амадора) - "Алверка"

