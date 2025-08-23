Спортът по телевизията - 25 август

Макс спорт 4
02:10 Футбол: Мейджър Лийг Сокър, "Шарлът" - "Ню Йорк Ред Булс"
22:30 Футбол: Ла Лига, "Севиля" - "Хетафе"
Макс спорт 1
13:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Япония - Украйна
20:30 Футбол: Ла Лига 2, "Албасете" - "Сантандер"
Евроспорт 1
15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, III етап
19:00 Тенис: US Open, I кръг
20:30 Тенис: US Open, I кръг
23:30 Тенис: US Open, I кръг
02:00 Тенис: US Open, I кръг
05:00 Тенис: US Open, I кръг
Макс спорт 2
15:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Турция - България
20:30 Футбол: Ла Лига, "Атлетик" (Билбао) - "Райо Валекано"
Евроспорт 2
17:30 Тенис: US Open, I кръг
20:00 Тенис: US Open, I кръг
23:00 Тенис: US Open, I кръг
02:00 Тенис: US Open, I кръг
04:00 Тенис: US Open, I кръг
Диема спорт
19:00 Футбол: Първа лига, "Славия" - "Арда"
Макс спорт 3
19:30 Футбол: Серия А, "Удинезе" - "Верона"
21:45 Футбол: Серия А, "Интер" - "Торино"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Нюкасъл" - "Ливърпул"
Ринг
22:15 Футбол: Примейра лига, "Ещрела" (Амадора) - "Алверка"