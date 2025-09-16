Спортът по телевизията - 17 септември

Макс спорт 1
08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, Маркос Гирон - Итън Куин
10:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, Камерън Нори - Джоу И
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, Зизу Бергс - Шан Дзюнчън
Макс спорт 2
08:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, България - Чили
12:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, САЩ - Куба
16:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Словения - Германия
Макс спорт 3
09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, Александър Ковачевич - Лука Нарди
11:00 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, Мариано Навоне - Лърнър Тиен
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, Адриан Манарино - У Ибин
БНТ 3 / Евроспорт 1
13:00 Лека атлетика: СП в Токио
Диема спорт 3
13:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Улсан" - "Чънду Жунчън"
15:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Шанхай Порт" - "Висел Кобе"
Нова спорт
13:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Гамба Осака" - "Ийстърн"
16:45 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Аркадаг" - "Андижан"
19:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Ал Ахли" - "Ал Халидия"
21:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Ал Насър" - "Истиклол"
Макс спорт 4
13:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Полша - Нидерландия
01:00 Футбол: Копа Судамерикана, 1/4-финал, първи мач, "Боливар" - "Атлетико Минейро"
03:30 Футбол: Копа Либертадорес, 1/4-финал, първи мач, "Ривър Плейт" - "Палмейрас
Евроспорт 2
16:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Словакия, I етап
18:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Люксембург, I етап
Евроспорт 1
16:30 Снукър: Открито първенство на Англия, II кръг, Марк Уилямс - Джоу Юелун
21:00 Снукър: Открито първенство на Англия, II кръг, Нийл Робъртсън - Джаксън Пейдж
22:00 Снукър: Открито първенство на Англия, II кръг, Джак Лисовски - Джао Синтун
БНТ 3
19:00 Борба: СП в Загреб, жени, финали
bTV Action
19:45 Футбол: Шампионска лига, "Олимпиакос" - "Пафос"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Ливърпул" - "Атлетико" (Мадрид)
Ринг
19:45 Футбол: Шампионска лига, "Славия" (Прага) - "Будьо/Глимт"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Байерн" (Мюнхен) - "Челси"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/16-финал, "Суонзи" - "Нотингам"