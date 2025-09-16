Спортът по телевизията - 17 септември

Макс спорт 1

08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, Маркос Гирон - Итън Куин

10:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, Камерън Нори - Джоу И

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, Зизу Бергс - Шан Дзюнчън

Макс спорт 2

08:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, България - Чили

12:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, САЩ - Куба

16:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Словения - Германия

Макс спорт 3

09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, Александър Ковачевич - Лука Нарди

11:00 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, Мариано Навоне - Лърнър Тиен

14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, Адриан Манарино - У Ибин

БНТ 3 / Евроспорт 1

13:00 Лека атлетика: СП в Токио

Диема спорт 3

13:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Улсан" - "Чънду Жунчън"

15:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Шанхай Порт" - "Висел Кобе"

Нова спорт

13:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Гамба Осака" - "Ийстърн"

16:45 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Аркадаг" - "Андижан"

19:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Ал Ахли" - "Ал Халидия"

21:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Ал Насър" - "Истиклол"

Макс спорт 4

13:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Полша - Нидерландия

01:00 Футбол: Копа Судамерикана, 1/4-финал, първи мач, "Боливар" - "Атлетико Минейро"

03:30 Футбол: Копа Либертадорес, 1/4-финал, първи мач, "Ривър Плейт" - "Палмейрас

Евроспорт 2

16:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Словакия, I етап

18:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Люксембург, I етап

Евроспорт 1

16:30 Снукър: Открито първенство на Англия, II кръг, Марк Уилямс - Джоу Юелун

21:00 Снукър: Открито първенство на Англия, II кръг, Нийл Робъртсън - Джаксън Пейдж

22:00 Снукър: Открито първенство на Англия, II кръг, Джак Лисовски - Джао Синтун

БНТ 3

19:00 Борба: СП в Загреб, жени, финали

bTV Action

19:45 Футбол: Шампионска лига, "Олимпиакос" - "Пафос"

22:00 Футбол: Шампионска лига, "Ливърпул" - "Атлетико" (Мадрид)

Ринг

19:45 Футбол: Шампионска лига, "Славия" (Прага) - "Будьо/Глимт"

22:00 Футбол: Шампионска лига, "Байерн" (Мюнхен) - "Челси"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/16-финал, "Суонзи" - "Нотингам"