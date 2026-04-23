ПЪРВА ЛИГА, XXXI КРЪГ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

Първа група

25 април (събота)

"Лудогорец" - "ЦСКА 1948" 13:15 ч.

ЦСКА - "Левски" 16:00 ч.

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "Левски" 30 22 4 4 64:22 70 2. "Лудогорец" 30 17 9 4 57:20 60 3. "ЦСКА 1948" 30 18 5 7 50:31 59 4. ЦСКА 30 16 8 6 43:23 56 >>> шампион >>> класира се за Лига Европа/Лига на конференцията >>> играе плейоф за Лига на конференцията

Втора група

26 април (неделя)

"Локомотив" (Пд) - "Черно море" 16:30 ч.

"Арда" - "Ботев" (Пд) 19:00 ч.

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 5. "Локо" (Пд) 30 11 13 6 30:33 46 6. "Черно море" 30 11 11 8 33:26 44 7. "Арда" 30 12 8 10 33:27 44 8. "Ботев" (Пд) 30 11 7 12 40:37 40 >>> играе плейоф за Лигата на конференцията

Трета група

24 април (петък)

"Спартак 1918" (Вн) - "Берое" 19:30 ч.

26 април (неделя)

"Славия" - "Ботев" (Вр) 14:00 ч.

27 април (понеделник)

"Монтана" - "Добруджа" 17:30 ч.

"Локомотив 1929" (Сф) - "Септември" (Сф) 20:00 ч.

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 9. "Славия" 30 10 9 11 36:33 39 10. "Ботев" (Вр) 30 9 11 10 24:26 38 11. "Локо 1929" (Сф) 30 9 10 11 40:39 37 12. "Спартак 1918" (Вн) 30 5 12 13 25:50 27 13. "Добруджа" 30 7 5 18 23:43 26 14. "Септември" 30 7 5 18 25:58 26 15. "Берое" 30 4 11 15 19:44 23 16. "Монтана" 30 3 8 19 15:45 17 >>> играе плейоф за място в Първа лига >>> изпада във Втора лига

ГОЛМАЙСТОРИ

16 гола: Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Евертон Бала ("Левски"), Ивайло Чочев ("Лудогорец");

13 гола: Леандро Годой (ЦСКА);

12 гола: Бертран Фурие ("Септември");

10 гола: Алберто Салидо ("Берое");

9 гола: Мустафа Сангаре ("Левски");

8 гола: Армстронг Око-Флекс (6 за "Ботев", Пд, 2 за "Левски"), Георги Лазаров ("Черно море"), Йоанис Питас (ЦСКА), Квадво Дуа и Петър Станич ("Лудогорец"), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Франклин Маскоте ("Ботев", Пд);

7 гола: Хуан Переа (3 за "Левски", 4 за "Локомотив", Пд), Марин Петков ("Левски"), Бирсент Карагерен ("Арда");

6 гола: Атанас Илиев и Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Янис Гермуш ("Славия"), Мартин Петков ("Ботев", Вр), Анте Аралица ("Локомотив 1929", Сф), Борис Димитров ("Монтана"), Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн), Кауе Карузо ("Локомотив 1929", Сф), Ивайло Михайлов ("Добруджа");

5 гола: Георг Стояновски ("Спартак 1918", Вн), Емил Стоев ("Славия"), Майкон ("Левски"), Николай Златев ("Черно море"), Филип Еджике ("Монтана");

4 гола: Браян Собреро ("ЦСКА 1948"), Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Антонио Вутов ("Арда"), Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Никола Фонтен ("Септември"), Николай Минков ("Ботев", Пд), Кристиян Балов ("Славия"), Лукас Кардозо ("Добруджа"), Селсо Сидней ("Черно море"), Джеймс Ето'о (ЦСКА), Мазир Сула ("Левски");

3 гола: Димитър Велковски ("Арда"), Петко Панайотов (ЦСКА), Васил Панайотов и Асен Чандъров ("Черно море"), Томаш Силва ("Добруджа"), Ерик Биле, Ерик Маркус, Бърнард Текпетей и Оливие Вердон ("Лудогорец"), Радослав Цонев и Даниел Генов ("Ботев", Вр), Даниел Иванов ("Спартак 1918", Вн), Борислав Цонев ("ЦСКА 1948"), Раян Бидунга ("Локомотив 1929", Сф), Димитър Митков ("Ботев", Пд), Каталин Иту, Севи Идриз, Адриан Кова, Жоел Зварц и Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Борислав Рупанов ("Левски"), Илиян Стефанов, Исак Соле, Роберто Райчев и Иван Минчев ("Славия");

2 гола: Давид Малембана ("Славия"), Доминик Янков и Красимир Станоев ("Локомотив 1929", Сф), Жота Лопеш ("Спартак 1918", Вн), Хосе Мартинес ("ЦСКА 1948"), Макс Ебонг, Лео Перейра, Лумбард Делова, Бруно Жордао, Алехандро Пиедраита и Мохамед Брахими (ЦСКА), Мартин Смоленски, Антоан Стоянов и Милен Стоев ("Ботев", Вр), Димитър Илиев, Лукас Риан и Парвизджон Умарбаев ("Локомотив", Пд), Нене Бодега ("Берое"), Андре Шиняшики, Феликс Ебоа Ебоа, Ивелин Попов, Георги Николов и Уилсон Самаке ("Арда"), Милчо Ангелов ("Добруджа"), Радослав Кирилов и Кристиан Димитров ("Левски"), Руан Круз и Кайо Видал ("Лудогорец"), Тодор Неделев, Енок Куатенг, Самуел Калу и Педро Игор ("Ботев", Пд);

1 гол: Адил Тауи, Божидар Кацаров, Меси Биатумусока, Патрик-Габриел Галчев, Октавио, Георги Минчев, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Едсон Силва, Карлос Алгара, Лукас Араужо, Самуил Цонов, Ивайло Видев и Никола Солдо ("Ботев", Пд), Георги Костадинов, Акрам Бурас, Кристиан Макун, Рилдо, Никола Серафимов и Гашпер Търдин ("Левски"), Валду Те, Вашко Оливейра, Матеус Леони, Антон Иванов и Георги Трифонов ("Добруджа"), Лука Иванов, Лазар Марин, Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Давид Валверде, Марко Борнино, Тижан Сона, Йесид Валбуена, Исмаел Ферер, Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Драган Гривич, Флориан Кребс, Андре Хофман, Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Берк Бейхан, Уеслен Жуниор, Густаво Франса, Димитър Тонев, Живко Атанасов, Фелипе Кардозо, Жоао Педро и Хорхе Падия ("Черно море"), Идан Нахмияс, Диниш Алмейда, Емерсон Родригес, Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов и Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Илиан Илиев, Улаус Скаршем и Адриан Лапеня (ЦСКА), Сейни Санянг, Хосе Гайегос, Владислав Найденов, Мичи Нтело, Йоан Борносузов и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Миха Търдан, Тодор Павлов, Мартин Русков, Джани Политино и Петър Андреев ("Локомотив", Пд), Мартин Георгиев, Димо Кръстев, Дамян Йорданов, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Серкан Юсеин, Густаво Каскардо, Светослав Ковачев, Атанас Кабов, Вячеслав Велев, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане и Патрик Луан ("Арда"), Иван Коконов, Костадин Илиев и Жоржиньо Соареш ("Монтана"), Галин Иванов, Едней Рибейро, Кубрат Йонашчъ, Стоян Стоичков, Виктор Очаи, Али Аруна, и Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Жоржиньо Соареш ("Монтана") - за "ЦСКА 1948", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Факундо Константини ("Берое") - за "Локомотив 1929" (Сф), Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд), Анатоли Господинов ("Арда") - за "Монтана", Емил Виячки ("Арда") - за "Левски", Оливие Вердон ("Лудогорец") - за "ЦСКА 1948", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Лудогорец", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Арда", Егор Пархоменко ("ЦСКА 1948") - за "Черно море", Джонатан Куеро ("Добруджа") - за "Славия", Ивайло Михайлов ("Добруджа") - за "Черно море", Валънтайн Озорнуафор ("Септември") - за "Левски", Давид Малембана ("Славия") - за "ЦСКА 1948", Никола Нейчев ("Локомотив 1929", Сф) - за "Левски", Раян Бидунга ("Локомотив 1929", Сф) - за "Добруджа", Лукас Риан ("Локомотив", Пд) - за "ЦСКА 1948", Кристиан Томов ("Черно море") - за "Левски", Кристиан Макун ("Левски") - за "Добруджа".