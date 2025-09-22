Медия без
ПЪРВА ЛИГА, X КРЪГ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

Днес, 06:38

25 септември (четвъртък)

"Ботев" (Пд) - "ЦСКА 1948"  17:30 ч.
(по Диема спорт)
 
26 септември (петък)

"Локомотив" (Пд) - "Левски"  20:00 ч.
(по Диема спорт)
 
27 септември (събота)

"Черно море" - "Септември"(Сф)  17:30 ч.
(по Диема спорт)
 
"Локомотив 1929" (Сф) - ЦСКА  20:00 ч.
(по Диема спорт)
 
28 септември (неделя)

"Спартак 1918" (Вн) - "Славия"  15:00 ч.
(по Диема спорт)

"Арда" - "Ботев" (Вр)  17:30 ч.
(по Диема спорт)
 
"Лудогорец" - "Монтана"  20:00 ч.
(по Диема спорт)
 
29 септември (понеделник)

"Берое" - "Добруджа"  20:15 ч.
(по Диема спорт)

 

 

КЛАСИРАНЕ
 
М
П
Р
З
ГР
Т
 1. "Левски" 
8
6
2
0
15:4
20
 2. "ЦСКА 1948"
9
6
1
2
16:8
19
 3. "Лудогорец"
8
5
3
0
14:3
18
 4. "Черно море"
9
5
3
1
14:5
18
 5. "Локо" (Пд)
9
4
4
1
9:9
16
 6. "Локо 1929" (Сф)
9
2
5
2
9:7
11
 7. "Ботев" (Вр)
9
2
5
2
7:7
11
 8. "Монтана"
9
3
2
4
7:13
11
 9. "Спартак 1918" (Вн)
9
2
4
3
10:10
10
10. "Берое"
8
2
4
2
9:11
10
11. "Арда"
9
2
3
4
9:10
9
12. ЦСКА
9
1
5
3
8:9
8
13. "Ботев" (Пд)
8
2
1
5
8:14
7
14. "Добруджа"
9
2
1
6
8:14
7
15. "Славия"
9
1
3
5
9:16
6
16. "Септември"
9
2
0
7
9:21
6
>>> играе в първата четворка
>>> играе във втора четворка
>>> играе за 9-16-о място

 

ГОЛМАЙСТОРИ

6 гола: Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");

5 гола: Николай Златев ("Черно море"), Алберто Салидо ("Берое");

4 гола: Лукас Кардозо ("Добруджа"), Борис Димитров ("Монтана"), Марин Петков ("Левски"), Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Бертран Фурие ("Септември"), Георги Лазаров ("Черно море"); 

3 гола: Атанас Илиев ("ЦСКА 1948"), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Николай Минков ("Ботев", Пд), Мартин Петков ("Ботев", Вр);

2 гола: Йоанис Питас (ЦСКА), Армстронг Око-Флекс ("Ботев", Пд), Асен Чандъров ("Черно море"), Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Каталин Иту ("Локомотив", Пд), Филип Еджике ("Монтана"), Нене Бодега ("Берое"), Шанде да Силва, Даниел Иванов и Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн), Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Анте Аралица и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов ("Добруджа"), Янис Гермуш, Кристиян Балов и Роберто Райчев ("Славия"), Евертон Бала, Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре и Борислав Рупанов ("Левски"), Петър Станич и Ерик Биле ("Лудогорец");

1 гол: Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Франклин Маскоте и Димитър Митков ("Ботев", Пд), Кристиан Димитров и Майкон ("Левски"), Антон Иванов и Ивайло Михайлов ("Добруджа"), Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Мартин Бойчев, Георги Русев, Браян Собреро, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Селсо Сидней, Фелипе Кардозо и Жоао Педро ("Черно море"), Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов, Дерой Дуарте и Оливие Вердон ("Лудогорец"), Джеймс Ето'о, Сантяго Годой, Улаус Скаршем, Лумбард Делова, Петко Панайотов и Мохамед Брахими (ЦСКА), Даниел Генов, Владислав Найденов, Антоан Стоянов и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Парвизджон Умарбаев, Мартин Русков, Адриан Кова, Джани Политино, Петър Андреев, Жулиан Лами и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Дамян Йорданов, Георг Стояновски, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Антонио Вутов, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане, Бирсент Карагарен и Феликс Ебоа Ебоа ("Арда"), Костадин Илиев ("Монтана"), Никола Фонтен и Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд).

 

Първа лига, статистика

