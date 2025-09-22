ПЪРВА ЛИГА, X КРЪГ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

25 септември (четвъртък)

"Ботев" (Пд) - "ЦСКА 1948" 17:30 ч.

(по Диема спорт)



26 септември (петък)

"Локомотив" (Пд) - "Левски" 20:00 ч.

(по Диема спорт)



27 септември (събота)

"Черно море" - "Септември"(Сф) 17:30 ч.

(по Диема спорт)



"Локомотив 1929" (Сф) - ЦСКА 20:00 ч.

(по Диема спорт)



28 септември (неделя)

"Спартак 1918" (Вн) - "Славия" 15:00 ч.

(по Диема спорт)

"Арда" - "Ботев" (Вр) 17:30 ч.

(по Диема спорт)



"Лудогорец" - "Монтана" 20:00 ч.

(по Диема спорт)



29 септември (понеделник)

"Берое" - "Добруджа" 20:15 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "Левски" 8 6 2 0 15:4 20 2. "ЦСКА 1948" 9 6 1 2 16:8 19 3. "Лудогорец" 8 5 3 0 14:3 18 4. "Черно море" 9 5 3 1 14:5 18 5. "Локо" (Пд) 9 4 4 1 9:9 16 6. "Локо 1929" (Сф) 9 2 5 2 9:7 11 7. "Ботев" (Вр) 9 2 5 2 7:7 11 8. "Монтана" 9 3 2 4 7:13 11 9. "Спартак 1918" (Вн) 9 2 4 3 10:10 10 10. "Берое" 8 2 4 2 9:11 10 11. "Арда" 9 2 3 4 9:10 9 12. ЦСКА 9 1 5 3 8:9 8 13. "Ботев" (Пд) 8 2 1 5 8:14 7 14. "Добруджа" 9 2 1 6 8:14 7 15. "Славия" 9 1 3 5 9:16 6 16. "Септември" 9 2 0 7 9:21 6 >>> играе в първата четворка >>> играе във втора четворка >>> играе за 9-16-о място

ГОЛМАЙСТОРИ

6 гола: Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");

5 гола: Николай Златев ("Черно море"), Алберто Салидо ("Берое");

4 гола: Лукас Кардозо ("Добруджа"), Борис Димитров ("Монтана"), Марин Петков ("Левски"), Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Бертран Фурие ("Септември"), Георги Лазаров ("Черно море");

3 гола: Атанас Илиев ("ЦСКА 1948"), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Николай Минков ("Ботев", Пд), Мартин Петков ("Ботев", Вр);

2 гола: Йоанис Питас (ЦСКА), Армстронг Око-Флекс ("Ботев", Пд), Асен Чандъров ("Черно море"), Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Каталин Иту ("Локомотив", Пд), Филип Еджике ("Монтана"), Нене Бодега ("Берое"), Шанде да Силва, Даниел Иванов и Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн), Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Анте Аралица и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов ("Добруджа"), Янис Гермуш, Кристиян Балов и Роберто Райчев ("Славия"), Евертон Бала, Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре и Борислав Рупанов ("Левски"), Петър Станич и Ерик Биле ("Лудогорец");

1 гол: Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Франклин Маскоте и Димитър Митков ("Ботев", Пд), Кристиан Димитров и Майкон ("Левски"), Антон Иванов и Ивайло Михайлов ("Добруджа"), Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Мартин Бойчев, Георги Русев, Браян Собреро, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Селсо Сидней, Фелипе Кардозо и Жоао Педро ("Черно море"), Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов, Дерой Дуарте и Оливие Вердон ("Лудогорец"), Джеймс Ето'о, Сантяго Годой, Улаус Скаршем, Лумбард Делова, Петко Панайотов и Мохамед Брахими (ЦСКА), Даниел Генов, Владислав Найденов, Антоан Стоянов и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Парвизджон Умарбаев, Мартин Русков, Адриан Кова, Джани Политино, Петър Андреев, Жулиан Лами и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Дамян Йорданов, Георг Стояновски, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Антонио Вутов, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане, Бирсент Карагарен и Феликс Ебоа Ебоа ("Арда"), Костадин Илиев ("Монтана"), Никола Фонтен и Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд).