ПЪРВА ЛИГА, VII КРЪГ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

28 август (петък)
"Славия" - "Септември" (Сф) 19:00 ч.
(по Диема спорт)
"ЦСКА 1948" - "Локомотив" (Пд) 21:15 ч.
(по Диема спорт)
30 август (неделя)
"Спартак 1918" (Вн) - "Лудогорец" 19:00 ч.
(по Диема спорт)
"Ботев" (Пд) - "Левски" 19:00 ч.
(по Диема спорт 3)
ЦСКА - "Черно море" 21:15 ч.
(по Диема спорт)
31 август (понеделник)
"Дунав" - "Локомотив 1929" (Сф) 19:00 ч.
(по Диема спорт)
"Арда" - "Ботев" (Вр) 21:15 ч.
(по Диема спорт)
|
КЛАСИРАНЕ
|
|
М
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
Т
|
1. "Лудогорец"
|
6
|
5
|
1
|
0
|
11:4
|
16
|
2. "Левски"
|
5
|
5
|
0
|
0
|
15:2
|
15
|
3. ЦСКА
|
5
|
4
|
1
|
0
|
13:3
|
13
|
4. "ЦСКА 1948"
|
6
|
4
|
1
|
1
|
13:7
|
13
|
5. "Арда"
|
6
|
4
|
1
|
1
|
9:4
|
13
|
6. "Ботев" (Пд)
|
6
|
2
|
1
|
3
|
7:9
|
7
|
7. "Септември"
|
6
|
2
|
1
|
3
|
4:9
|
7
|
8. "Спартак 1918" (Вн)
|
6
|
2
|
1
|
3
|
8:12
|
7
|
9. "Славия"
|
5
|
1
|
3
|
1
|
5:3
|
6
|
10. "Черно море"
|
6
|
1
|
1
|
4
|
7:13
|
4
|
11. "Ботев" (Вр)
|
6
|
1
|
1
|
4
|
4:13
|
4
|
12. "Дунав"
|
6
|
1
|
0
|
5
|
5:12
|
3
|
13. "Локо" (Пд)
|
6
|
1
|
0
|
5
|
3:8
|
3
|
14. "Локо 1929" (Сф)
|
5
|
0
|
2
|
3
|
5:10
|
2
|>>> играе в първата четворка
|>>> играе във втора четворка
|>>> играе за 9-14-о място
ГОЛМАЙСТОРИ
5 гола: Фредерик Масиел ("ЦСКА 1948"), Руан Круз ("Лудогорец"), Жоел Зварц (ЦСКА);
3 гола: Армстронг Око-Флекс ("Левски"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Бирсент Карагерен ("Арда"), Асен Чандъров ("Ботев", Пд);
2 гола: Станислав Иванов и Светослав Ковачев ("Арда"), Бърнард Текпетей и Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Давид Кусо, Акрам Бурас, Рейналдо и Сержиньо ("Левски"), Георг Стояновски ("Спартак 1918"), Преслав Боруков и Мартин Петков ("Ботев", Вр), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Йоанис Питас и Леандро Годой (ЦСКА), Васил Казълджиев ("Славия"), Атанас Илиев и Елиас Франко ("ЦСКА 1948");
1 гол: Квадво Дуа ("Лудогорец"), Ангел Грънчов, Рикардо Соуза, Давид Валверде, Джойс Читоку и Ахмед Ахмедов ("Спартак 1918"), Флориан Кребс ("ЦСКА 1948"), Кристиан Димитров, Стивън Стоянчов и Адриан Райчев ("Левски"), Ибрахим Кейта, Радослав Апостолов, Денислав Минчев, Александър Валиньо и Кристиян Бойчев ("Дунав"), Ерар Францети, Андре Либерал, Себастиан Уейд и Александър Джамов ("Септември"), Доминик Янков, Георги Николов и Атанас Кабов ("Арда"), Петър Андреев, Лучано Скуадроне, Давид Телеш, Васил Панайотов, Георги Лазаров, Николай Златев и Мохамед Аши ("Черно море"), Кауе Карузо, Николас Пенев и Димитър Костадинов ("Локомотив 1929", Сф), Карлос Меоти, Карлос Алгара, Франклин Маскоте и Самуел Калу ("Ботев", Пд), Жулиан Лами и Крист Лонгвил ("Локомотив", Пд), Факундо Родригес, Исак Соле, Петко Панайотов и Теодор Иванов (ЦСКА), Никола Савич, Иван Минчев и Роберто Райчев ("Славия").
АВТОГОЛОВЕ
Кубрат Йонашчъ ("Септември") - за "Локомотив" (Пд), Симеон Петров ("Ботев", Пд) - за "Спартак 1918", Тимоти Ауани ("Ботев", Пд) - за "Лудогорец".