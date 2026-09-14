ПЪРВА ЛИГА, VI КРЪГ, ОТЛОЖЕН МАЧ - РЕЗУЛТАТ И КЛАСИРАНЕ (видео репортаж)

16 септември (сряда)
"Локомотив 1929" (Сф) - ЦСКА 0:2
(Ето'о 37, Зварц 84)
|
КЛАСИРАНЕ
|
|
М
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
Т
|
1. "Левски"
|
9
|
8
|
1
|
0
|
21:4
|
25
|
2. ЦСКА
|
9
|
7
|
2
|
0
|
23:6
|
23
|
3. "Лудогорец"
|
9
|
7
|
2
|
0
|
16:7
|
23
|
4. "ЦСКА 1948"
|
9
|
6
|
1
|
2
|
17:9
|
19
|
5. "Арда"
|
9
|
5
|
1
|
3
|
14:11
|
16
|
6. "Ботев" (Пд)
|
9
|
4
|
1
|
4
|
13:14
|
13
|
7. "Славия"
|
9
|
2
|
5
|
2
|
8:6
|
11
|
8. "Спартак 1918"
|
9
|
2
|
4
|
3
|
10:14
|
10
|
9. "Ботев" (Вр)
|
9
|
2
|
2
|
5
|
7:17
|
8
|
10. "Септември"
|
9
|
2
|
2
|
5
|
8:15
|
8
|
11. "Локо" (Пд)
|
9
|
2
|
0
|
7
|
4:12
|
6
|
12. "Черно море"
|
9
|
1
|
2
|
6
|
10:19
|
5
|
13. "Локо 1929" (Сф)
|
9
|
0
|
4
|
5
|
10:18
|
4
|
14. "Дунав"
|
9
|
1
|
1
|
7
|
8:17
|
4
|>>> играе в първата четворка
|>>> играе във втора четворка
|>>> играе за 9-14-о място
ГОЛМАЙСТОРИ
8 гола: Жоел Зварц (ЦСКА);
6 гола: Асен Чандъров ("Ботев", Пд);
5 гола: Фредерик Масиел ("ЦСКА 1948"), Руан Круз и Ивайло Чочев ("Лудогорец");
4 гола: Йоанис Питас (ЦСКА), Бирсент Карагерен ("Арда"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Армстронг Око-Флекс ("Левски");
3 гола: Кауе Карузо ("Локомотив 1929", Сф), Леандро Годой (ЦСКА), Хуан Переа и Рейналдо ("Левски"), Елиас Франко ("ЦСКА 1948");
2 гола: Ерар Францети ("Септември"), Стефано Сенси (ЦСКА), Селсо Сидней ("Черно море"), Самуил Цонов ("Ботев", Пд), Радослав Апостолов и Александър Валиньо ("Дунав"), Антонио Вутов, Доминик Янков, Станислав Иванов и Светослав Ковачев ("Арда"), Бърнард Текпетей ("Лудогорец"), Давид Кусо, Акрам Бурас и Сержиньо ("Левски"), Георг Стояновски ("Спартак 1918"), Филип Гигов, Преслав Боруков и Мартин Петков ("Ботев", Вр), Спас Делев и Димитър Костадинов ("Локомотив 1929", Сф), Емил Стоев и Васил Казълджиев ("Славия"), Атанас Илиев ("ЦСКА 1948");
1 гол: Агибу Камара, Александър Маринов и Квадво Дуа ("Лудогорец"), Бубакар Ан, Шамуел Майор, Ангел Грънчов, Рикардо Соуза, Давид Валверде, Джойс Читоку и Ахмед Ахмедов ("Спартак 1918"), Драган Гривич, Борислав Цонев и Флориан Кребс ("ЦСКА 1948"), Марко Груич, Алдаир, Кристиан Димитров, Стивън Стоянчов и Адриан Райчев ("Левски"), Джордан Сейнт-Луис Йоан Борносузов, Ибрахим Кейта, Денислав Минчев и Кристиян Бойчев ("Дунав"), Педро Игор, Галин Иванов, Андре Либерал, Себастиан Уейд и Александър Джамов ("Септември"), Вячеслав Велев, Георги Николов и Атанас Кабов ("Арда"), Идрис Бунас, Петър Андреев, Лучано Скуадроне, Давид Телеш, Васил Панайотов, Георги Лазаров, Николай Златев и Мохамед Аши ("Черно море"), Георги Минчев, Николас Пенев и Анте Аралица ("Локомотив 1929", Сф), Мауро Родригес, Карлос Меоти, Карлос Алгара, Франклин Маскоте и Самуел Калу ("Ботев", Пд), Раян Лейтен, Жулиан Лами и Крист Лонгвил ("Локомотив", Пд), Джеймс Ето'о, Лео Перейра, Факундо Родригес, Исак Соле, Петко Панайотов и Теодор Иванов (ЦСКА), Никола Савич, Иван Минчев и Роберто Райчев ("Славия"), Мартин Смоленски ("Ботев", Вр).
АВТОГОЛОВЕ
Кубрат Йонашчъ ("Септември") - за "Локомотив" (Пд), Симеон Петров ("Ботев", Пд) - за "Спартак 1918", Тимоти Ауани ("Ботев", Пд) - за "Лудогорец", Давид Малембана ("Славия") - за "Септември".