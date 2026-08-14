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ПЪРВА ЛИГА, V КРЪГ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

Днес, 08:00

14 август (петък)

"ЦСКА 1948" - "Черно море" 21:15 ч.
(по Диема спорт)

 

15 август (събота)

"Славия" - "Левски" отложен

 

"Лудогорец" - "Ботев" (Пловдив) 21:15 ч.
(по Диема спорт)

 

16 август (неделя)

ЦСКА - "Ботев" (Враца) 19:00 ч.
(по Диема спорт)

 

"Локомотив" (Пловдив) - "Дунав" 21:15 ч.
(по Диема спорт)

 

17 август (понеделник)

"Спартак 1918" (Варна) - "Септември" (София) 19:00 ч.
(по Диема спорт)

 

"Арда" - "Локомотив 1929" (София) 21:15 ч.
(по Диема спорт)

 

КЛАСИРАНЕ
 
М
П
Р
З
ГР
Т
 1.  "Левски"
4
4
0
0
9:2
12
 2.  "Лудогорец"
4
4
0
0
8:3
12
 3.   ЦСКА
4
3
1
0
8:3
10
 4.  "ЦСКА 1948"
4
3
1
0
9:5
10
 5.  "Ботев" (Пд)
4
2
1
1
7:6
7
 6.  "Арда"
4
2
1
1
5:3
7
 7.  "Спартак 1918" (Вн)
4
2
1
1
8:5
7
 8.  "Славия"
4
1
2
1
4:2
5
 9.  "Локо" (Пд)
4
1
0
3
2:5
3
10. "Локо 1929" (Сф)
4
0
2
2
4:7
2
11. "Ботев" (Вр)
4
0
1
3
3:8
1
      "Черно море"
4
0
1
3
3:8
1
13. "Септември"
4
0
1
3
2:9
1
14. "Дунав"
4
0
0
4
2:8
0
>>> играе в първата четворка
>>> играе във втора четворка
>>> играе за 9-14-о място

 

ГОЛМАЙСТОРИ

4 гола: Руан Круз ("Лудогорец");

3 гола: Жоел Зварц (ЦСКА), Мамаду Диало и Фредерик Масиел ("ЦСКА 1948"), Бирсент Карагерен ("Арда"), Асен Чандъров ("Ботев", Пд);

2 гола: Бърнард Текпетей и Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Акрам Бурас, Рейналдо и Сержиньо ("Левски"), Георг Стояновски ("Спартак 1918"), Мартин Петков ("Ботев", Вр), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Йоанис Питас (ЦСКА), Васил Казълджиев ("Славия");

1 гол: Ангел Грънчов, Рикардо Соуза, Давид Валверде, Джойс Читоку и Ахмед Ахмедов ("Спартак 1918"), Флориан Кребс, Атанас Илиев и Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Кристиан Димитров, Давид Кусо и Армстронг Око-Флекс ("Левски"), Радослав Апостолов и Денислав Минчев ("Дунав"), Себастиан Уейд и Александър Джамов ("Септември"), Георги Николов, Атанас Кабов и Светослав Ковачев ("Арда"), Васил Панайотов, Георги Лазаров и Николай Златев ("Черно море"), Николас Пенев и Димитър Костадинов ("Локомотив 1929", Сф), Карлос Меоти, Карлос Алгара, Франклин Маскоте и Самуел Калу ("Ботев", Пд), Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Факундо Родригес, Леандро Годой и Исак Соле (ЦСКА), Иван Минчев и Роберто Райчев ("Славия"), Преслав Боруков ("Ботев", Вр).

 

АВТОГОЛОВЕ

Кубрат Йонашчъ ("Септември") - за "Локомотив" (Пд), Симеон Петров ("Ботев", Пд) - за "Спартак 1918".

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Първа лига, статистика

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