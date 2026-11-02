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ПЪРВА ЛИГА, ХIII КРЪГ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

Днес, 06:34

6 ноември (петък)

"Септември" (Сф) - "Локомотив 1929" (Сф17:00 ч.
(по Диема спорт)
 
"Ботев" (Пд) - "Дунав"  19:15 ч.
(по Диема спорт)
 
7 ноември (събота)

"Ботев" (Вр) - "Локомотив" (Пд)  13:30 ч.
(по Диема спорт)
 
"Славия" - "Черно море"  16:00 ч.
(по Диема спорт)
 
"Лудогорец" - "ЦСКА 1948"  18:30 ч.
(по Диема спорт)
 
8 ноември (неделя)

"Спартак 1918" (Вн) - "Арда"  14:00 ч.
(по Диема спорт)
 
"Левски" - ЦСКА  17:00 ч.
(по Диема спорт)

 

 

КЛАСИРАНЕ
 
М
П
Р
З
ГР
Т
 1. "Левски"
12
10
2
0
25:5
32
 2.  ЦСКА
13
9
4
0
29:9
31
 3. "Лудогорец"
12
9
2
1
24:9
29
 4.  "ЦСКА 1948"
13
9
1
3
31:14
28
 5.  "Ботев" (Пд)
13
7
1
5
22:20
22
 6.  "Арда"
13
6
3
4
18:19
21
 7.  "Славия"
13
2
7
4
9:9
13
 8.  "Спартак 1918" (Вн)
13
3
4
6
12:23
13
 9.  "Черно море"
13
3
3
7
14:22
12
10. "Дунав"
13
3
2
8
15:22
11
11. "Ботев" (Вр)
13
2
4
7
10:22
10
12. "Локо" (Пд)
13
2
3
8
6:17
9
13. "Локо 1929" (Сф)
13
1
6
6
15:25
9
14. "Септември"
13
2
2
9
11:25
8
>>> играе в първата четворка
>>> играе във втора четворка
>>> играе за 9-14-о място

 

ГОЛМАЙСТОРИ

8 гола: Жоел Зварц (ЦСКА); 

6 гола: Атанас Илиев и Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Руан Круз ("Лудогорец"), Йоанис Питас (ЦСКА), Асен Чандъров ("Ботев", Пд);

5 гола: Фредерик Масиел ("ЦСКА 1948"), Ивайло Чочев ("Лудогорец");

4 гола: Самуел Калу и Франклин Маскоте ("Ботев", Пд), Леандро Годой (ЦСКА), Александър Валиньо ("Дунав"), Бърнард Текпетей ("Лудогорец"), Бирсент Карагерен ("Арда"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Армстронг Око-Флекс и Рейналдо ("Левски");

3 гола: Георги Лазаров и Селсо Сидней ("Черно море"), Радослав Апостолов ("Дунав"), Ерар Францети и Андре Либерал ("Септември"), Димитър Костадинов и Кауе Карузо ("Локомотив 1929", Сф), Хуан Переа ("Левски"), Антонио Вутов и Светослав Ковачев ("Арда");

2 гола: Георги Русев ("ЦСКА 1948"), Раян Лейтен ("Локомотив", Пд), Бруно Жордао и Стефано Сенси (ЦСКА), Васил Панайотов ("Черно море"), Мауро Родригес, Алберто Салидо и Самуил Цонов ("Ботев", Пд), Кристиян Бойчев и Джордан Сейнт-Луис ("Дунав"), Доминик Янков, Станислав Иванов ("Арда"), Давид Кусо, Акрам Бурас и Сержиньо ("Левски"), Бубакар Ан и Георг Стояновски ("Спартак 1918"), Филип Гигов, Преслав Боруков и Мартин Петков ("Ботев", Вр), Спас Делев и Анте Аралица ("Локомотив 1929", Сф), Иван Минчев, Емил Стоев и Васил Казълджиев ("Славия");

1 гол: Иван Желизко, Кайо Видал, Агибу Камара, Александър Маринов и Квадво Дуа ("Лудогорец"), Шамуел Майор, Ангел Грънчов, Рикардо Соуза, Давид Валверде, Джойс Читоку и Ахмед Ахмедов ("Спартак 1918"), Бенаиса Бенамар, Петър Витанов, Моатаз Земземи, Драган Гривич, Борислав Цонев и Флориан Кребс ("ЦСКА 1948"), Мустафа Сангаре, Алекс Сентейес, Мехди Мубарик, Марко Груич, Алдаир, Кристиан Димитров, Стивън Стоянчов и Адриан Райчев ("Левски"), Илкер Будинов, Йоан Борносузов, Ибрахим Кейта, Денислав Минчев и Андре Алвеш ("Дунав"), Педро Игор, Галин Иванов, Себастиан Уейд и Александър Джамов ("Септември"), Мартин Паскалев, Преслав Бачев, Вячеслав Велев, Георги Николов и Атанас Кабов ("Арда"), Идрис Бунас, Петър Андреев, Лучано Скуадроне, Давид Телеш, Николай Златев и Мохамед Аши ("Черно море"), Иван Йорданов, Моамед Медфаи, Георги Минчев и Николас Пенев ("Локомотив 1929", Сф), Карлос Меоти и Карлос Алгара ("Ботев", Пд), Парвизджон Умарбаев, Жулиан Лами и Крист Лонгвил ("Локомотив", Пд), Анхело Мартино, Джеймс Ето'о, Лео Перейра, Факундо Родригес, Исак Соле, Петко Панайотов и Теодор Иванов (ЦСКА), Никола Савич и Роберто Райчев ("Славия"), Хосе Гайегос, Сейни Санянг, Касим Аджи и Мартин Смоленски ("Ботев", Вр).

 

АВТОГОЛОВЕ

Кубрат Йонашчъ ("Септември") - за "Локомотив" (Пд), Симеон Петров ("Ботев", Пд) - за "Спартак 1918", Тимоти Ауани ("Ботев", Пд) - за "Лудогорец", Даниел Наумов ("Ботев", Пд) - за "ЦСКА 1948", Давид Малембана ("Славия") - за "Септември", Ангел Грънчов ("Спартак 1918") - за "Локомотив 1929" (Сф), Лаша Двали ("ЦСКА 1948") - за "Спартак 1918" (Вн).

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