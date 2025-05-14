ПЪРВА ЛИГА, ХХХV КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

Първа група

17 май (събота)

"Левски" - "Лудогорец" 2:2

(Камдем 61, Ел Джемили 68; Биле 36, Чочев 77)

Левски - Лудогорец 2:2 /репортаж/ Date: 17-05-2025 ,Watch the Game Highlights from Levski Sofia vs. Ludogorets Razgrad PFK, 05/17/2025, Tournament: Parva Liga, Season: 24/25, Action: , TeamA: Levski Sofia, TeamB: Ludogorets Razgrad PFK, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Pa Левски - Лудогорец 2:2 /репортаж/ Date: 17-05-2025 ,Watch the Game Highlights from Levski Sofia vs. Ludogorets Razgrad PFK, 05/17/2025, Tournament: Parva Liga, Season: 24/25, Action: , TeamA: Levski Sofia, TeamB: Ludogorets Razgrad PFK, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Pa





18 май (неделя)

"Арда" - "Черно море" 0:0



КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "Лудогорец" 35 25 7 3 68:20 82 2. "Левски" 35 21 8 6 64:29 71 3. "Черно море" 35 15 13 7 44:30 58 4. "Арда" 35 15 12 8 52:39 57 >>> шампион >>> класира се за Лига Европа/Лига на конференцията >>> играе плейоф за Лига на конференцията

Втора група

17 май (събота)

ЦСКА - "Берое" 2:1

(Шопов 18, Лапеня 84; Салидо 10)

18 май (неделя)

"Спартак 1918" (Вн) - "Ботев" (Пд) 2:1

(Коуто 5, Шанде 24; Укаки 86)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 5. ЦСКА 35 18 8 9 54:28 62 6. "Ботев" (Пд) 35 16 8 11 43:39 56 7. "Спартак 1918" (Вн) 35 15 6 14 44:50 51 8. "Берое" 35 13 7 15 38:42 46 >>> играе плейоф за Лига на конференцията

Трета група, XXXVI кръг

19 май (понеделник)

"ЦСКА 1948" - "Крумовград" 2:0

(Ета 72, Б. Димитров 77)

"Славия" - "Локомотив" (Пд) 1:2

(Райчев 53; Переа 16, Умарбаев 31-д)





20 май (вторник)

"Хебър" - "Ботев" (Вр) 1:0

(Дюнвалд-Туран 15)



Хебър - Ботев Враца 1:0 /репортаж/ Date: 20-05-2025 ,Watch the Game Highlights from FK Hebar 1918 Pazardzhik vs. Botev Vratsa, 05/20/2025, Tournament: Parva Liga, Season: 24/25, Action: , TeamA: FK Hebar 1918 Pazardzhik, TeamB: Botev Vratsa, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: Хебър - Ботев Враца 1:0 /репортаж/ Date: 20-05-2025 ,Watch the Game Highlights from FK Hebar 1918 Pazardzhik vs. Botev Vratsa, 05/20/2025, Tournament: Parva Liga, Season: 24/25, Action: , TeamA: FK Hebar 1918 Pazardzhik, TeamB: Botev Vratsa, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime:



"Септември" (Сф) - "Локомотив 1929" (Сф) 0:2

(Аралица 12, 43)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 9. "Славия" 36 14 7 15 49:50 49 10. "Локо 1929" (Сф) 36 12 8 16 40:51 44 11. "ЦСКА 1948" 36 11 11 14 44:47 44 12. "Септември" (Сф) 36 13 3 20 40:55 42 13. "Локо" (Пд) 36 10 8 18 37:48 38 14. "Крумовград" 36 8 9 19 19:43 33 15. "Ботев" (Вр) 36 9 6 21 32:64 33 16. "Хебър" 36 4 9 23 28:61 21 >>> играе плейоф за място в Първа лига >>> изпада във Втора лига

ГОЛМАЙСТОРИ

16 гола: Сантяго Годой ("Берое"), Ахмед Ахмедов ("Спартак 1918", Вн);

14 гола: Анте Аралица ("Локомотив 1929", Сф), Годуин Коялипу (ЦСКА);

11 гола: Борислав Рупанов ("Септември");

10 гола: Иван Минчев ("Славия"), Марин Петков ("Левски"), Станислав Иванов и Тонислав Йорданов ("Арда"), Руан Круз ("Лудогорец");

9 гола: Алберто Салидо ("Берое"), Спас Делев (2 за "Лудогорец" и 7 за "Локомотив 1929, Сф), Талис ("ЦСКА 1948"), Браян Переа ("Ботев", Вр), Чинонсо Офор ("Арда"), Набил Макни ("Хебър"), Иван Минчев ("Славия"), Александър Колев ("Левски");

8 гола: Ерик Маркус ("Лудогорец"), Евгений Сердюк ("ЦСКА 1948"), Димитър Илиев и Жулиан Лами ("Локомотив", Пд);

7 гола: Ехидже Укаки ("Ботев", Пд), Даниел Генов ("Ботев", Вр), Мазир Сула ("Черно море"), Евертон Бала и Мустафа Сангаре ("Левски"), Владимир Николов ("Славия"), Антонио Вутов ("Спартак 1918", Вн);

6 гола: Джавад Ел Джемили ("Левски"), Йоанис Питас (ЦСКА), Квадво Дуа и Якуб Пьотровски ("Лудогорец"), Хуанка Пинеда ("Берое"), Ивелин Попов ("Ботев", Пд);

5 гола: Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн), Станислав Шопов (ЦСКА), Вини Трибуле и Алекса Мараш ("Ботев", Пд), Борислав Цонев ("Арда"), Бертран Фурие и Сандро Схенк ("Септември"), Марио Илиевски ("ЦСКА 1948"), Кристиан Димитров ("Левски"), Дуду Фернандес ("Черно море"), Ивайло Чочев и Франсиско Сон ("Лудогорец");

4 гола: Парвизджон Умарбаев (2 за "ЦСКА 1948", 2 за "Локомотив", Пд), Хуан Переа ("Локомотив", Пд), Галин Иванов ("Септември"), Светослав Диков ("Локомотив 1929", Сф), Роберто Райчев и Денислав Александров ("Славия"), Светослав Ковачев ("Арда"), Асими Фадига ("Левски"), Асен Дончев и Клаудиу Кешерю ("Черно море"), Самюел Акере ("Ботев", Пд), Кайо Видал и Рик Джонатан ("Лудогорец"), Матеус Соуза ("Крумовград"), Радослав Кирилов и Петър Витанов ("ЦСКА 1948"), Матиас Фаетон и Марселино Кареасо (ЦСКА);

3 гола: Мартин Смоленски ("Ботев", Вр), Асен Чандъров ("Септември"), Ефе Али ("Локомотив", Пд), Диниш Алмейда и Оливие Вердон ("Лудогорец"), Ромийш Ивей ("Спартак 1918", Вн), Илиян Стефанов, Кристиан Макун и Алдаир ("Левски"), Филип Дюнвалд-Туран, Душан Вукович и Атанас Кабов ("Хебър"), Зюмер Бютучи (ЦСКА), Кристиан Нвачукву и Николай Минков ("Ботев", Пд), Феликс Ебоа Ебоа и Борислав Цонев ("Арда"), Венцислав Керчев и Карл Фабиан ("Славия"), Красимир Станоев ("Локомотив 1929", Сф), Каталин Иту и Серкан Юсеин ("Крумовград"), Бирсент Карагарен ("ЦСКА 1948"), Влатко Дробаров и Исмаил Иса ("Черно море");

2 гола: Борис Димитров ("ЦСКА 1948"), Алфонс Амаде ("Септември"), Раян Бидунга, Диого Тейшейра и Октавио ("Локомотив 1929", Сф), Кевин Сейхас и Лусиано Скуадроне ("Берое"), Мирослав Маринов, Мартин Бачев, Бубакар Траоре и Давид Суарес ("Ботев", Вр), Наско Милев ("Крумовград"), Илиан Илиев, Сейни Санянг, Джонатан Линдсет, Тибо Вион и Джеймс Ето'о (ЦСКА), Янис Гермуш ("Хебър"), Патрик Мислович ("Левски"), Пламен Крачунов, Димитър Велковски и Иван Тилев ("Арда"), Чунг Нгуен-до, Куентин Зеедорф, Жордан Семедо и Виктор Генев ("Славия"), Уеслен, Николай Златев, Димитър Тонев, Живко Атанасов, Васил Панайотов ("Черно море"), Тодор Неделев и Педро Нареси ("Лудогорец"), Янис Карабельов и Мартин Секулич ("Ботев", Пд), Шанде да Силва, Димитър Митков и Феликс Щраус ("Спартак 1918", Вн);

1 гол: Милен Стоев, Виктор Митев, Йоан Бауренски и Кристиян Илич ("Спартак 1918", Вн), Мартин Христов, Митко Митков, Клери Сербер, Витиньо, Джордан Гутиерес, Виктор Очай и Кубрат Йонашчъ ("Септември"), Ерик Биле, Емерсон Родригес, Антоан Бароан, Дерой Дуарте, Георги Русев и Аслак Фон Витри ("Лудогорец"), Питър Гинари, Момчил Цветанов, Ерол Дост, Сидней Обиса, Лазар Марин, Рафаел Фуртадо и Божидар Кацаров ("Крумовград"), Хорхе Сегура, Тобиас Бьорнстад, Ивайло Иванов, Владимир Медвед, Георги Каракашев, Мартин Хайдаров, Мартин Паскалев, Мичи Нтело, Христо Иванов, Диого Абреу и Ловро Бизяк ("Локомотив", Пд), Патрик-Габриел Галчев, Мамаду Диара, Лука Иванов, Анис Бру и Атанасиос Пицолис ("Локомотив 1929, Сф), Оливие Камдем, Асен Митков, Георги Костадинов, Келиан ван дер Каап, Фабио Лима, Карлос Охене ("Левски"), Сирики Диабате, Антоан Стоянов, Данийл Кондраков, Дилян Георгиев, Евертон Потигуар, Кентан Бена (Ботев", Вр), Атанас Чернев, Алан Корошец, Никола Илиев, Андрей Йорданов и Джон Батиги ("Ботев", Пд), Оиер Сариеги, Енцо Еспиноса, Исмаел Ферер ("Берое"), Лъчезар Котев, Борис Тодев, Дейвид Идолу и Илкер Будинов ("Арда"), Адриан Лапеня, Иван Тасев, Лумбард Делова, Улаус Скаршем, Лиъм Купър, Петко Панайотов, Джейсън Локило, Микаел Пинто и Георги Чорбаджийски (ЦСКА), Куфре Ета, Калоян Стрински, Стив Фуртадо, Джонатан, Неделко Пишчевич ("ЦСКА 1948"), Дерик Осей, Даниел Мартин, Берк Бейхан, Виктор Попов, Брено Тейшейра и Цветомир Панов ("Черно море"), Емил Стоев, Емил Мартинов, Кристиян Стоянов, Марко Милетич, Мартин Георгиев и Цветелин Чунчуков ("Славия"), Николай Николаев, Роберт Мазан, Божидар Пенчев, Калоян Кръстев, Олексий Збун и Тома Ушагелов ("Хебър");

Автоголове: Християн Петров (ЦСКА) - за "Лудогорец", Иван Дюлгеров (ЦСКА) - за "Спартак 1918" (Вн), Лиъм Купър (ЦСКА) - за "ЦСКА 1948", Клемент Икена ("Левски") - за "Лудогорец", Мартин Бачев ("Ботев", Вр) - за "Спартак 1918" (Вн), Мартин Христов ("Септември") - за "Лудогорец", Ефе Али ("Локомотив", Пд) - за "Арда", Диме Димов ("Локомотив 1929", Сф) - за "Септември", Янис Карабельов ("Ботев", Пд) - за "Хебър", Асен Георгиев ("ЦСКА 1948") - за "Славия", Ертан Томбак ("Славия") - за "ЦСКА 1948", Куентин Зеедорф ("Славия") - за "Септември", Мартин Георгиев ("Славия") - за "Септември", Сирики Диабате ("Ботев", Вр) - за "Спартак 1918" (Вн), Стив Фуртадо ("ЦСКА 1948") - за "Хебър".