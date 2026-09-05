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Погачар приключи с колоезденето за тази година

Словенският шампион няма да защитава нито световната, нито европейската си титла

Днес, 06:30
Тадей Погачар прекара в болница 4 дни, преди да бъде изписан на 2 септември.
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Тадей Погачар прекара в болница 4 дни, преди да бъде изписан на 2 септември.

Петкратният шампион от "Тур дьо Франс" Тадей Погачар няма да се състезава повече този сезон и няма да има шанс да спечели за трети пореден път световната титла в шосейното колоездене.

27-годишният словенски феномен падна на 29 август в осмия етап на Обиколката на Испания и получи комоцио и множество охлузвания, включително фрактура на шиен прешлен и на ключица. В онзи момент той бе убедителен лидер и най-вероятен победител в състезанието, което щеше да го направи носител на "Тройната корона", тъй като не е печелил само "Вуелтата" от т.нар. Гранд турове. Следващата цел в програмата му бе да стане за трети пореден път световен шампион на първенството в Монреал (20-27 септември).

"Разбира се, това не е начинът, по който исках да завърши сезонът ми - казва Погачар в изявление, публикувано от неговия отбор "ОАЕ Тийм Емиратс-XRG". - В момента най-важното е да се възстановя правилно и да дам на тялото си необходимото време. Това беше сезон с много специални моменти и се гордея с постигнатото с тима. Сега ще се фокусирам върху това да оздравея, да подкрепям момчетата от вкъщи и да се върна следващата година готов за това, което предстои."

В началото на октомври (2-7-и) Погачар трябваше да защитава и европейската си титла на първенството пред родна публика в Любляна. В програмата му бе и Обиколката на Ломбардия - последния от големите еднодневни турове тази сезон.

От отбора заявиха, че решението той да не се състезава отново до 2027 г. ще му позволи да възстанови напълно здравето си, "без да се поставят времеви рамки за завръщането му към състезанията". "ОАЕ Тийм Емиратс-XRG" също така съобщи, че лидерът на тима се е съгласил да удължи договора си с две години – до 2032-ра.

Иначе вчера, в 14-ия етап (планински 154,5 км от Хаен до Сиера де ла Пандера) на "Вуелтата" германецът Марко Бренер ("Тудор Про Сайклинг Тийм") спечели първата си етапна победа в Гранд тур, като надделя над колумбиеца Сантяго Буитраго ("Бахрейн Викториъс") във финалния спринт.

Испанецът Енрик Мас обаче запази водачеството си в генералното класиране. Той има аванс от 2:06 мин. пред австриеца Феликс Гал ("Декатлон CMA CGM"), който се изкачи втори, задминавайки словенеца Примож Роглич ("Ред Бул БОРА").

Организаторите на "Вуелтата" съкратиха днешния 15-и етап между Палма дел Рио и Кордоба заради "прогнозираните високи температури". Така колоната ще измине само 110,2 км вместо първоначално предвидените 189,7 км "с цел опазване здравето на колоездачите и осигуряване на възможно най-добрите условия за състезанието".

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Ключови думи:

колоездене, Тадей Погачар

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