МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 8, РЕЗУЛТАТИ И ПРОГРАМА (видео репортажи)

ЧЕТВЪРТЪК, 18 ЮНИ

ГРУПА А

ЧЕХИЯ - ЮЖНА АФРИКА 1:1

(Садилек 6; Мокоена 83-д)

МЕКСИКО - ЮЖНА КОРЕЯ 19.VI, 04:00 ч.

(по БНТ 1 и БНТ 3)

КЛАСИРАНЕ

ГРУПА В

ШВЕЙЦАРИЯ - БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 22:00 ч.

(по БНТ 1 и БНТ 3)

КАНАДА - КАТАР 19.VI, 01:00 ч.

(по БНТ 1 и БНТ 3)

ГОЛМАЙСТОРИ

3 гола: Лионел Меси (Аржентина);

2 гола: Фоларин Балогун (САЩ), Кай Хаверц (Германия), Ясин Аяри (Швеция), Илайджа Джъст (Нова Зеландия), Килиан Мбапе (Франция), Ерлинг Холанд (Норвегия), Хари Кейн (Англия);

1 гол: Хулиан Киньонес, Раул Хименес (Мексико), Ладислав Крейчи, Михал Садилек (Чехия), Хванг Ин-бьом, О Хйеон-гю (Южна Корея), Йово Лукич (Босна и Херцеговина), Кайл Ларин (Канада), Маурисио Магаляеш (Парагвай), Джовани Рейна (САЩ), Бреел Емболо (Швейцария), Буалем Хухи (Катар), Исмаел Сайбари (Мароко), Винисиус Жуниор (Бразилия), Джон Макгин (Шотландия), Нестъри Иранкунда, Конър Меткалф (Австралия), Феликс Нмеча, Нико Шлотербек, Джамал Мусиала, Натаниел Браун, Дениз Ундав (Германия), Ливано Комененсия (Кюрасао), Върджил ван Дайк, Крисенсио Съмървил (Нидерландия), Кейто Накамура, Даичи Камада (Япония), Амад Диало (Кот д`Ивоар), Александър Исак, Виктор Гьокереш, Матиас Сванберг (Швеция), Омар Рекик (Тунис), Емам Ашур (Египет), Рамин Резаеян, Мохамед Мохеби (Иран), Абдулела ал Амри (Саудитска Арабия), Максимилиано Араухо (Уругвай), Брадли Баркола (Франция), Ибрахим Мбайе (Сенегал), Аймен Хусеин (Ирак), Лео Йостигор (Норвегия), Романо Шмид, Марко Арнаутович (Австрия), Али Олуан (Йордания), Жоао Невеш (Португалия), Йоан Уиса (ДР Конго), Джуд Белингам, Маркъс Рашфорд (Англия), Мартин Батурина, Петър Муса (Хърватия), Калеб Иренкий (Гана), Даниел Муньос, Луис Диас, Хаминтон Кампас (Колумбия), Абосбек Файзулаев (Узбекистан), Тебохо Мокоена (Южна Африка);

Автоголове: Дамиан Бобадия (Парагвай) - за САЩ, Мохамед Хани (Египет) - за Белгия, Аймен Хусеин (Ирак) - за Норвегия, Язан ал Араб (Йордания) - за Австрия.