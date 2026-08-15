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"Левски" купи световен шампион от АЕК за плейофа с АЕК

Марко Груич мина през "Ливърпул", "Херта" и "Порто", преди да иде при следващия съперник на "сините"

Днес, 15:47
Гръцки новинарски портали дори пуснаха снимка на Марко Груич как преглежда документи в офиса на "Левски"
sport-fm.gr
Гръцки новинарски портали дори пуснаха снимка на Марко Груич как преглежда документи в офиса на "Левски"

"Левски" подсили халфовата си линия с бившия играч на "Ливърпул" и настоящ на гръцкия шампион АЕК Марко Груич.

Това съобщават медиите в южната ни съседка, като дори публикуват снимка на сръбския футболист в офиса на "сините". Според гръцките медии 30-годишният Груич веднага ще се присъедини към тренировките на "сините" и "се очаква да е на разположение на своя треньор за двата мача срещу досегашния си тим АЕК в плейофа за Шампионската лига".

Засега от "Левски" не съобщават нищо официално, но по обед публикуваха пост в социалните мрежи, с който намекват за финализирането на трансфера, обявявайки, че става въпрос за световен шампион:

Груич е световен шампион за младежи до 20 г. през 2015-а с отбора на Сърбия. През 2016-а той премина от родния "Цървена звезда" в "Ливърпул". Там обаче изигра едва 8 мача и бе преотстъпван на "Кардиф Сити" и "Херта" (Берлин). През 2020 г. беше трансфериран в "Порто" и там изкара пет години, като изигра общо 80 мача, в които вкара 4 гола. Със "синьо-белите" той стана шампион на Португалия (2022 г.) и трикратен носител на купата на страната. 

През миналия сезон Груич бе купен от АЕК и стана шампион и с "жълто-черните", но всъщност бе на терена едва в 10 двубоя (1 гол). 191-сантиметровият халф не получи предложение за удължаване на договора с гръцкия клуб и това направи възможно привличането му в "Левски".

Първият мач на "сините" с АЕК е на 18 август (вторник) от 22:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски", а реваншът - седмица по-късно в Атина. Победителят в сблъсъка ще влезе в Шампионската лига и ще има там минимум осем мача, отпадналият отбор пък ще отиде в Лига Европа, където също ще има 8 двубоя.

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Ключови думи:

Левски, Марко Груич

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