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Испанец спечели първата си "Мастърс" титла на 27

Давидович Фокина обърна финала в Шанхай от сет и пробив пасив срещу топталант в тениса

Днес, 17:20
Алехандро Давидович Фокина позира клекнал до шампионския трофей от "Мастърс" в Шанхай на централния корт в комплекса "Циджун Форест Спортс Сити Арина" в китайския мегаполис.
ЕПА/БГНЕС
Алехандро Давидович Фокина позира клекнал до шампионския трофей от "Мастърс" в Шанхай на централния корт в комплекса "Циджун Форест Спортс Сити Арина" в китайския мегаполис.

На 27-годишна възраст Алехандро Давидович Фокина спечели първата си титла от сериите "Мастърс" в тениса. Във финала на турнира в Шанхай испанецът изоставаше със сет и пробив пасив срещу своя сънародник Рафаел Ходар, но въпреки това триумфира след обрат с 1:6, 7:6 (5), 6:4.

До средата на втория сет 20-годишният младок, сочен като един от топталантите в световен мащаб, изцяло диктуваше темпото и изглеждаше устремен към купата, след като взе подаването на съперника си в 5-ия гейм и сервираше при 3:2. Давидович Фокина обаче моментално осъществи рибрейк и докара частта до тайбрек, в който успя да спечели последните две разигравания.

В решаващия сет двамата испанци си размениха по един ранен пробив, след което Ходар допусна втори и изостана с 2:4 гейма. Заради натрупана умора по-младият играч поиска и медицински таймаут, но повече така и не намери ритъма си и не успя да върне брейка.

"В момента нямам думи. Умът ми отново е празен. Не знам какво да кажа или как се чувствам - сподели развълнуваният Алехандро при получаването на шампионското отличие. - Това е огромно облекчение. След първия сет продължих да опитвам и да се боря, както правех във всеки мач на турнира. В тайбрека отново повярвах в себе си и се опитах да играя всяка топка. Той играеше на много високо ниво. Знаех, че може би съм малко по-добре физически и имам повече сили, но той е невероятен играч и днес беше много трудно да играя срещу него."

По ирония на съдбата Давидович Фокина е първият испански шампион в историята на "Мастърс" в Шанхай. Преди него сънародниците му Рафаел Надал (два пъти), Давид Ферер и Роберто Баутиста Агут достигаха до финала в китайския мегаполис, но никой от тях не можа да го спечели.

За Давидович Фокина това е общо трета титла в кариерата и първа от най-високата категория "АТР 1000". Другите му два трофея също дойдоха този сезон - на "АТР 250" в Майорка и Чънду.

Благодарение на най-големия успех в кариерата си испанецът ще направи скок с 13 места до рекордното за себе си класиране под №13 в световната ранглиста. Досега той не се беше изкачвал по-високо от 14-а позиция.

След достигането си до финала в Шанхай Ходар пък се придвижва с две стъпки нагоре до 11-о място в класацията на АТР. Това е и негов изравнен личен рекорд.

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