Григор Димитров се впуска в ново "Чалънджър" приключение

Три дни след края на мача за Купа "Дейвис" между Дания и България най-добрият ни тенисист Григор Димитров отново ще излезе на корта. Първата ни ракета (№127 в света) се завръща във веригата "Чалънджър" за участие в надпреварата на твърда настилка от ниво "125" във френския курорт Сен Тропе.

В I кръг съперник на 35-годишния ветеран от Хасково ще бъде литовският талант Едас Бутвилас (22 г.), който е 198-и в ранглистата на АТР. Досега двамата не са се срещали в професионалната верига.

Първият официален мач помежду им е насрочен за днес като пети в програмата на централния корт и трябва да започне около 19:00 ч. наше време. Двубоят ще бъде излъчван пряко по Max One, както и онлайн в сайта на Challenger TV.

Победителят от срещата между Димитров и Бутвилас ще играе на 1/8-финалите срещу по-добрия измежду Аролд Майо (Франция) и Джъстин Буле (Канада).

След като 14 г. не беше играл в сериите "Чалънджър", през настоящия сезон Григор вече записа три участия във втория ешелон на тура. През април, май и юни бившият №3 се включи в турнирите в Екс ан Прованс, Бордо и Дъблин, като постигна само две победи в общо пет изиграни мача - и двете в ирландската столица.

Сега българската звезда отново получи "уайлд кард" и е поставен под №6 при третото си френско "Чалънджър" приключение за 2026 г. Водач на схемата е представителят на домакините Титуан Дроге (№84).