Конституционният съдия Янаки Стоилов поиска БНТ да смени декора си

Той намекна, че цветовете на украинското знаме не подхождат на българска телевизия

Днес, 10:09
"Като казах българска (телевизия - бел. ред.), не е ли време да смените декора си?". С тези думи се обърна към водещите на "Сутрешния блок" на БНТ Янаки Стоилов, конституционен съдия.

Репликата на Стоилов бе предизвикана от дизайна в студиото на сутрешния блок, който е в синьо и жълто - цветовете на украинското знаме.

Водещата Христина Христова репликира бившия депутат от БСП с думите: "Тук също телевизионните сезони са различни, всичко е възможно. На нас ни харесва".

Янаки Стоилов бе назначен от Румен Радев за конституционен съдия през 2021 г., като мандатът му е до 2030 г. Той участва в политическия живот на страната от началото на промените през 1989 г. Бил е депутат от БСП в няколко парламента.

Още новини по темата

Тв сериалът "Ком-Емине" излиза едновременно с книгата вдъхновение
02 Апр. 2026

СЕМ утвърди и новия УС на БНТ

23 Февр. 2026

От Сани Жекова до Бъгс Бъни - ТВ приключения в Милано Кортина 2026
03 Февр. 2026

Телевизиите посрещат 2026 г. с Галена, Миле Китич и "Сватбарски мераци"
30 Дек. 2025

България се завръща на „Евровизия 2026“
31 Окт. 2025

СЕМ отхвърли отчета на Кошлуков и го призова да се оттегли от БНТ
09 Окт. 2025

Конкурсът за директор на БНТ се спира
01 Окт. 2025

БНТ започва едноседмична стачка за по-високи заплати
20 Септ. 2025

Петима са кандидатите за шеф на БНТ
12 Септ. 2025

Кошлуков заплашва СЕМ с полиция и прокуратура
10 Септ. 2025

СЕМ твърди, че процедурата за генерален директор на БНТ не е спряна
04 Авг. 2025

СЕМ не успя да избере шеф на БНТ
15 Юли 2025

СЕМ ще избира шеф на БНТ на 15 юли
11 Юли 2025

Кошлуков предложи да закрие БНТ4 за икономия
30 Май 2025

