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Октомври започва с по-ниски температури

През месеца обаче ще се радваме и на топло време до 27 градуса

Днес, 20:34
Pixabay

Тази година през октомври се очаква средната месечна температура да бъде около нормата. Най-високите температури през октомври в страната ще бъдат между 22 и 27 градуса, а най-ниските - между минус 5 и 0 градуса, по-високи ще са в източните райони. Това съобщава пред БТА синоптикът от Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Месечната сума на валежите ще бъде около и над нормата.

През първото десетдневие температурите ще бъдат по-ниски от климатичните норми, като относително ще се повишат в средата на периода. През първите дни от месеца и към 6-8 октомври ще преобладава облачно време и на много места ще има валежи от дъжд. Повишава се вероятността за значителни количества.  Миналата година в началото на октомври беше катастрофалното наводнение в района на Царево, когато вълна помете хотели в "Елените".

След преминаването на средиземноморския циклон през последните дни от периода температурите значително ще се понижат, особено минималните и на много места в страната, при изясняване и стихване на вятъра, ще се образуват слани.

В началото на второто десетдневие на октомври температурите относително ще се повишат. Облачността ще се увеличи и до средата на периода отново се повишава вероятността за валежи. През последните дни от десетдневието времето ще е без валежи, на места със значителни разкъсвания на облачността. На много места в равнинната част от страната ще се образуват мъгли или ниска слоеста облачност. 

В началото и в края на третото десетдневие има вероятност за преминаване на атмосферни смущения с валежи, впоследствие и с относително понижение на температурите. По-спокойно, в равнините - мъгливо, а в планинските райони - предимно слънчево, ще е времето в средата на периода. 

Средно броят на мрачните дни през октомври е от шест до девет. В планините, по най-високите части, винаги през месеца пада сняг, посочва синоптикът, но снегът вече е факт.

В същото време има много хубави дни. Температурата на морската вода все още е сравнително висока и по Черноморието температурите остават по-високи, а вероятността за образуване на слани е незначителна.

 

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Ключови думи:

прогноза за времето, НИМХ

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