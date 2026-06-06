САЩ заявиха подкрепа за Транскаспийския газопровод

САЩ изразяват твърдата си подкрепа за износа на туркменски природен газ към световните пазари по Транскаспийския маршрут. Това стана ясно на срещата на Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и туркменския външен министър Рашид Мередов.

Рубио е потвърдил ангажимента на САЩ да подпомагат Туркменистан в диверсифицирането на маршрутите за износ на природен газ. Специален акцент се поставя върху развитието на Транскаспийския газопровод, който ще ще пренася газ от Туркменистан през Каспийско море до Азербайджан, откъдето ще може да бъде транспортиран към европейски и други международни пазари.

Проектът отдавна се обсъжда като начин за намаляване на зависимостта от традиционните трасета и за повишаване на енергийната сигурност както за Централна Азия, така и за Европа.

Подновяването на подкрепата от страна на САЩ се разглежда като значителен дипломатически тласък за по забавения проект. Енергийните анализатори отбелязват, че политическата подкрепа на САЩ би могла да спомогне за привличането на инвестиции и да улесни преговорите с другите държави, граничещи с Каспийско море.