Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

САЩ заявиха подкрепа за Транскаспийския газопровод

Ролята на Туркменистан като енергиен играч ще расте

11 Юни 2026
Значението на региона расте.
Значението на региона расте.

САЩ изразяват твърдата си подкрепа за износа на туркменски природен газ към световните пазари по Транскаспийския маршрут. Това стана ясно на срещата на Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и  туркменския външен министър Рашид Мередов.

Рубио е потвърдил ангажимента на САЩ да подпомагат Туркменистан в диверсифицирането на маршрутите за износ на природен газ. Специален акцент се поставя върху развитието на Транскаспийския газопровод, който ще ще пренася газ от Туркменистан през Каспийско море до Азербайджан, откъдето ще може да бъде транспортиран към европейски и други международни пазари.

Проектът отдавна се обсъжда като начин за намаляване на зависимостта от традиционните трасета и за повишаване на енергийната сигурност както за Централна Азия, така и за Европа.

Подновяването на подкрепата от страна на САЩ се разглежда като значителен дипломатически тласък за по забавения проект. Енергийните анализатори отбелязват, че политическата подкрепа на САЩ би могла да спомогне за привличането на инвестиции и да улесни преговорите с другите държави, граничещи с Каспийско море.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Каспийско море, Транскаспийски коридор, зелен преход, енергиен преход

Още новини по темата

ОРЛЕН открива седма станция за зареждане с водород

10 Юни 2026

Порт Корпус Кристи е №1 в САЩ в износа на петрол
08 Юни 2026

OMV започва добив от най-голямото газово находище в Австрия
26 Май 2026

Норвегия измести Русия като №1 в света по износ на тръбен газ

24 Май 2026

Световната "столица на хвърчилата" минава на водород

19 Май 2026

"Шел" спечели търга за доставка на газ у нас през Турция

12 Май 2026

Норвегия се връща към газови находища, затворени миналия век
09 Май 2026

САЩ, Канада и други страни бързо компенсират шока "Ормуз"
01 Май 2026

Южна Америка може да увеличи рязко добивите на петрол

29 Апр. 2026

Утайки от отпадните води се превръщат в зелен газ

27 Апр. 2026

Токът в България постави нов рекорд - минус 100 евро за мегаватчас
25 Апр. 2026

„Овергаз“ отчете спестяване на 20 509 т вредни емисии само за година

23 Апр. 2026

Унгарската МОЛ обяви голямо газово находище в Пакистан
21 Апр. 2026

Китай и африкански държави печелят от "ормузката криза"
15 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изборът на ЦИК е стъпка към увековечаване на статуквото
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса