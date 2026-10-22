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Разумът надделя - ЕС отлага по-строгите правила за метана

Вносителите на газ, нефт и въглища получиха 3-годишна отсрочка

Днес, 13:04
Решението на евродепутатите е продиктувано от високите цени на горивата.
ЕПА/БГНЕС
Решението на евродепутатите е продиктувано от високите цени на горивата.

Европейският парламент гласува за отлагане с 3 години на новите изисквания за наблюдение и докладване на емисиите на метан от вносителите на петрол, природен газ и въглища. Решението е свързано с високите енергийни цени, подхранвани от напрежението на пазарите заради конфликта в Близкия изток, съобщи БТА, като цитира ДПА.

Правилата за ограничаване на емисиите на метан в енергийния сектор бяха приети през 2024 г. с идеята мониторингът и докладването да се прилагат от началото на 2027 г., а при превишения на компаниите нарушители да се налагат глоби и наказателни такси.  

Предложението на ЕК беше за отлагане на новите правила за метана само с една година. Но евродепутатите подкрепиха 3-годишна отсрочка.  

Вносителите на енергоресурси са предупредили, че може да не успеят да осигурят достатъчно количества, отговарящи на новите изисквания, в момент, когато енергийните пазари са под натиск и цените остават високи. 

 

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