Порталът на НАП се срина

Достъпът до електронните услуги е блокиран от часове

04 Март 2026Обновена
Работи се по отстраняване на проблема, съобщиха от НАП.
Електронният портал на Националната агенция за приходите (НАП) се срина тази сутрин. Потребителите, които се опитват да влязат чрез персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис, получават съобщения за мрежова грешка.  

"Достъпът до електронните услуги на НАП беше прекъснат малко след 11:00 часа", съобщи първо marica.bg.

„Уважаеми клиенти, електронните услуги в портала на НАП са временно недостъпни. Работи се по възстановяване на работоспособността им. Извиняваме се за причиненото неудобство!“, гласи съобщение на официалния сайт на приходната агенция. 

Техническият проблем блокира подаването на данъчни декларации и извършването на онлайн справки в разгара на работния ден. Ако искате да направите справка в Търговския  регистър с ПИК на НАП, пак удряте на камък. И от Нотариалната камара предупредиха, че извършването на е-справки е невъзможно заради смущения в системата на НАП.  

Остава неясно какви са причините за срива. 

