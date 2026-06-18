В. Йорданов срещу В. Василев: скандалите в Народния не секват

След като три съдебни инстанции го задължиха да върне уволнения дисциплинарно Александър Морфов като главен режисьор, но той се ослушва, директорът Васил Василев реши да се саморазправи и с един от големите поддръжници на режисьора - актьора Валери Йорданов.

Василев е поискал процентът ТЕЛК на актьора Йорданов да се увеличи до 100%, за да не може той да упражнява професията си. Това стана ясно от видео на самия актьор, публикувано във "Фейсбук" снощи, в което той казва, че е проучил жалбата в РЗИ.

"Как е възможно подобно нещо? Това не е ли освен ръководен проблем и човешки, и морален? Не е ли дъното? Питам Ви, господин министър - всички тези дела, с Камен Донев, с Александър Морфов, които знаем как завършиха, някой може ли да ми отговори защо това се случва в националния ни театър и то с хора, които си вършат работата повече от прилично. Чакам отговор, господин Милошев", обръща се Йорданов към министъра на културата Евтим Милошев.

За проблема сигнализира и депутатката на "ДаБГ" от Варна Стела Николова, която сподели копие от документа.

Жалбата срещу ТЕЛК-а на Йорданов идва след като актьорът е получил дисциплинарно наказание, защото е защитавал Александър Морфов в писмени и устни изказвания. "Първото Дисциплинарно /и въобще - работно/ Наказание в живота ми... от 6-7 страници. За изказване на Личното мнение в Личната ми страница във Фейсбук. Подпис - Васил Василев", пише той, публикувайки и снимка на документа.

Според Народния театър с поведението си актьорът накърнява доброто име на институцията.

Случаят не е първи. Преди три години, през ноември 2023 г., директорът на Народния театър отново опита да увеличи ТЕЛК-а на Йорданов до 100%. Тогава актьорът написа: "Някой от Вас дали е чувал подобна история - за работодател, който оспорва ТЕЛК-а на служителя си, стремейки се да го изкара "негоден" за професията, която упражнява успешно", започва разказа си Йорданов. В него посочва, че в петък, 10 ноември, е получил становище от Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК), изпратено и до директора на театъра и до съда, от което разбира, че юристите на културния институт са поискали експертиза на телковото решение, пледирайки, че той няма право да работи по специалността си: "Демек не съм бил годен за професията "актьор", която извършвам от 1992 г. насам?!?". Известно е, че Валери Йорданов е с диабет.

И това дори не е краят. Само часове след историята с ТЕЛК и дисциплинарното наказание Валери Йорданов публикува ново видео (което по-късно днес изтри - бел. ред.), в което разказа, че късно снощи му е връчено съдебно решение по казуса "Караконджул". Както "Сега" по-рано писа, той и Васил Василев спореха дали актьорът може да играе своя моноспектакъл по Николай Хайтов на друга сцена, освен в Народния театър. "Ще се видим в съда", завърши изказването си Йорданов.

Относно авторските права за "Караконджул" още на 6 юни се изказа и режисьорът му Стоян Радев: "Не съществува нито такъв драматургичен текст, нито такъв спектакъл до момента, в който през януари 2020 г. той не излиза премиерно на сцената на Народния театър в мандата на предишния директор - Мариус Донкин. Дотогава съществуват текстове, изпълнявани от група актьори, под различна форма, която няма общо с изградения от мен сценичен разказ в моноспектакъла, на който дадох името "Караконджул"... по "Дервишово семе" на Николай Хайтов, постановка Стоян Радев, сценография и костюми Елица Георгиева. Имената на носителите на авторски права са ясни", категоричен е режисьорът.

По предварителна информация бе обявено представление на "Караконджул" на частната сцена "Theatro отсам канала" на 24 юни. То още фигурира в програмата, но е преместено на 27 юни.

"Сега" припомня: дела и контрадела, свързани с все още тлеещия конфликт, избухнал в края на 2022 г. с надрасканата от Морфов врата на бившата близка до ДПС пиарка Велислава Кръстева, вече водиха Камен Донев, Васил Василев, режисьорът Александър Морфов и самият Валери Йорданов.