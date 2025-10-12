Медия без
„Вълкът“ на Теодор Ушев грабна голямата награда на журито в Едмънтън

Фестивалът дава право на участие в състезанието за награда „Оскар“ в категорията за кратка анимация

Днес, 14:13
Теодор Ушев отново ще има възможност да се състезава за "Оскар".
Късометражният филм „Вълкът“ на Теодор Ушев спечели Голямата награда на журито на Международния филмов фестивал в Едмънтън, Канада, съобщи самият аниматор в своя профил във Фейсбук. „Година след премиерата си на филмовия фестивал в Торонто и участието си в най-важните фестивали за късометражни филми по целия свят, „Вълкът“ спечели първата си награда“, отбелязва авторът, подчертавайки, че това се случва на фестивал, който дава право на участие в надпреварата за „Оскар“-ите.

„Вълкът“ е създаден по разказа на Емилиян Станев „Вълчи нощи“.

БТА припомня, че до момента два филма на Теодор Ушев са участвали в състезанието за наградата „Оскар“. На 24 януари 2017 г. късометражният анимационен филм "Сляпата Вайша" по едноименния разказ на писателя Георги Господинов е номиниран за "Оскар" за късометражен анимационен филм. През 2019 г. друг филм на Ушев – "Физика на тъгата" по втория роман на Господинов, е включен в краткия списък за наградите "Оскар". От 92 филма в предварителната селекция са избрани 10, един от които е именно „Физика на тъгата“. 

Теодор Ушев е роден в Кюстендил през 1968 г. Завършва специалност „Плакат“ в Художествената академия в София през 1994 г. От 1999-а живее в Монреал, Канада, където се развива като мултидисциплинарен артист, работейки в сферата на анимационния филм, видео инсталацията, живописта, илюстрацията и игралното кино. Създава своите анимации в сътрудничество с канадския Национален филмов борд. От 2010 г. преподава и провежда работилници и майсторски класове в повече от 20 университета и фестивала по света в Япония, Франция, Испания, Германия, Португалия, Великобритания, Унгария и др. Анимационните му филми са спечелили повече от 250 награди по света.

Ексклузивната българска премиера на "Вълкът" се състоя на 14 октомври миналата година в кино "Одеон" в рамките на 10-ото издание на кино-литературния фестивал "Синелибри". Премиерата бъ съпроводена с разговор със световноизвестния режисьор аниматор и с прожекция на други негови филми, вдъхновени от литературни произведения: „Сомнамбул“ по Федерико Гарсия Лорка, „Физика на тъгата“, "Третата страница от слънцето“ по мотиви от Библията.

Емилиян Станев започва да пише разказа „Вълкът“ през март 1959 г. Три пъти прекъсва работата си по него, за да го завърши и публикува чак в началото на септември 1970 г. През 1961 г. в рамките на една анкета на Ганка Найденова писателят споделя следното: „Това не е ловджийски разказ. Написан е върху твърде сложна основа и щекотлива тема. Замисълът е приблизително такъв: ние ненавиждаме вълчето у себе си, но без него не можем да бъдем щастливи. Сложна работа!“

Използвайки новаторска техника, Теодор Ушев предлага омагьосващо преосмисляне на вечния конфликт между природата и човечеството, посочват организаторите от "Синелибри". 

 

