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Великобритания реши: Музеите остават безплатни

Днес, 16:47
Входът за основната експозиция на Британския музей остава свободен за всички.
Входът за основната експозиция на Британския музей остава свободен за всички.

Британското правителство обяви, че националните музеи в страната ще останат безплатни за чуждестранните посетители, след като през март бе съобщено, че обмисля да въведе входни такси с цел да увеличи финансовите им постъпления, предаде АФП. 

От 2001 г. входът и достъпът до постоянните колекции на националните музеи и галерии - като Британския музей или Националната галерия в Лондон - са безплатни за всички, а милиони чужденци ги посещават всяка година. Посетителите плащат единствено за временните изложби. 

През март правителството обяви, че проучва идеята за въвеждане на входни такси за чужденци, за да подпомогне финансирането на тези културни институции. В крайна сметка предложението бе отхвърлено и "всички ще продължат да се възползват от безплатен вход", се посочва в прессъобщение на Министерството на културата.

Правителството в Обединеното кралство отчита, че последствията и ползите от подобна мярка няма да бъдат усетени еднакво в целия сектор. Националните музеи привличат посетители от цял свят и носят повече от един милиард британски лири годишно на икономиката, посочват още от министерството. 

През 2025 г. 7,1 милиона души са посетили Природонаучния музей, а 6,4 милиона - Британския музей. Според правителствени данни за фискалната 2023/2024 година чужденците са съставлявали 43 процента от посетителите на националните музеи във Великобритания.

Безплатният вход е по-скоро необичайна музейна политика. Франция например тази година повиши цените за вход в Лувъра и пет други обекта, сред които Версайския дворец, специално за туристи от държави извън Европейското икономическо пространство. Те вече заплащат 32 евро, за да разгледат Лувъра - най-посещавания музей в света. Това е с 10 евро повече, отколкото плащат френските и европейските посетители, припомня БТА.

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