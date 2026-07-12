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Сръбски и гръцки филм с наше участие взеха награди в Карлови Вари

"Черни пари за бели нощи" на дуото Грозева - Вълчанов остана без приз в основния конкурс

Днес, 16:02
Жулиет Бинош ликува с почетния "Кристален глобус".
ЕПА/БГНЕС
Жулиет Бинош ликува с почетния "Кристален глобус".

Балкански копродукции с българско участие спечелиха награди на завършилия снощи фестивал в Карлови Вари, Чехия.

Сръбският "Три седмици по-късно" получи приза Europa Cinemas Label, който от 2003 г. насам се присъжда от жури, съставено от киноразпространители от мрежата Europa Cinemas, на пет европейски фестивала. Целта му е да увеличи популяризирането, разпространението и продължителността на прожектирането на наградените филми. 

„Три седмици по-късно", копродукция между Сърбия и България, разказва за група гимназисти, чийто автобус се поврежда по време на училищна екскурзия в България и това води до напрегнати ситуации и нерешени проблеми. "Режисьорската работа на Мирослав Терзич е зашеметяваща във всеки аспект на занаята. Филмът ни призовава да чуем наистина младите хора, да бъдем до тях и да не отвръщаме поглед!", смята журито. 

В паралелната програма "Проксима" пък за най-добър режисьор бе награден гръцкият дебютант Ефтимис Косемунд-Санидис. Неговият филм "Един човек почти" е копродукция с България, Германия, Кипър и Румъния.

Освен "Три седмици по-късно" в основния конкурс на 60-ия Международен кинофестивал в Карлови Вари се състезаваше и "Черни пари за бели нощи" на Кристина Грозева и Петър Вълчанов. Режисьорското дуо вече е носител на един "Кристален глобус" през 2019 г. за "Бащата", но този път не бе сред отличените.

През 2026 г. голямата награда замина много надалеч: "Кристален глобус" бе присъден на "Бране на плодове" на Аун Фьо от Мианмар. Специалното отличие на журито, както и статуетката за най-добър режисьор спечели датчанинът Мадс Менгел за "Гостът" с участието на Трине Дирхолм ("Момичето с иглата") и Саймън Бенеберг ("Обетована земя"). Наградата за най-добра актриса заслужи Анна Шинц за "Щастливо семейство" (Швейцария), а Гасан Саад е най-добър актьор в "Тръби" на реж. Карим Касен, копродукция на Ливан, Катар и С. Арабия.

В края на церемонията френската актриса Жулиет Бинош беше удостоена с почетен "Кристален глобус" за "изключителния си артистичен принос към световното кино". 60-ото издание на Международния филмов фестивал в Карлови Вари привлече впечатляваща плеяда от световни звезди в чешкия балнеокурорт. Сред тях бяха Дъстин Хофман, Харви Кайтел, Джеси Айзенбърг, Кевин Бейкън, Кира Седжуик, Маги Джиленхол и легендарният оператор Робърт Ричардсън. 

Мадс Менгел спечели две награди за "Гостът".
ЕПА/БГНЕС Мадс Менгел спечели две награди за "Гостът".
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