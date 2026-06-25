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60-ият Карлови Вари ще награди Дъстин Хофман и Жулиет Бинош

Кристина Грозева и Петър Вълчанов се състезават с "Черни пари за бели нощи"

25 Юни 2026
Иван Савов и Таня Шахова в "Черни пари за бели нощи"
Иван Савов и Таня Шахова в "Черни пари за бели нощи"

Звездите на седмото изкуство Дъстин Хофман, Жулиет Бинош и Джефри Райт, както и легендарният оператор Робърт Ричардсън ще бъдат сред гостите на 60-ия Международен филмов фестивал в Карлови Вари, Чехия, който започва след по-малко от десет дни.

88-годишната легенда Дъстин Хофман ще получи "Кристален глобус" за изключителен принос към световното кино. Кариерата му продължава шест десетилетия с незабравими филми като "Абсолвентът", "Среднощен каубой", "Тутси" и "Рейнмен", а последната му изява на екрана е малка роля във фиаското "Мегалополис" на Ф. Ф. Копола. Почетен "Кристален глобус" ще получи и френската актриса Жулиет Бинош, както и операторът с три награди и седем номинации "Оскар" Ричардсън. Райт пък ще бъде удостоен с Наградата на президента.

Те ще се присъединят към предварително обявените именити гости в чешкия балнеокурорт Маги Джиленхол, Джеси Айзенберг и Магда Вашарьова. 

Харви Кайтел, който вече е бил гост на фестивала през 2004 и 2015 г., ще пристигне от САЩ заедно с Кира Седжуик, Кевин Бейкън и двете им деца Соси и Травис Бейкън, които ще представят "Семеен филм". Фестивалният трейлър е с участието на шведа Стелан Скарсгор. Откриването на Карлови Вари ще бъде аржентино-испанският документален филм "Мачът", а закриващият филм ще е с меланхоличната криминална драма, вече представена в Сънданс, "Единственият жив джебчия в Ню Йорк". 

60-ият юбилеен кинофестивал в Карлови Вари ще се проведе от 3 до 11 юли. Както "Сега" вече писа, в основния конкурс активно българско участие. Това е "Черни пари за бели нощи" на дуото Кристина Грозева и Петър Вълчанов, печелили вече голямата награда "Кристален глобус" през 2019 г. с "Бащата". Филмът е с участието на Таня Шахова, Иван Савов, Маргита Гошева и Иван Бърнев. Вижте и първия трейлър на черната комедия:

‘Black Money For White Nights’: first trailer for Karlovy Vary competition title
Screen can unveil the first trailer for 'Black Money For White Nights', set to have its world premiere in competition at the Karlovy Vary International Film ...
YouTube

Сред 12-те заглавия в конкурса е и миноритарната копродукция "Три седмици по-късно" между Сърбия и България. Копродукцията на Гърция, България, Германия, Кипър и Румъния "Един човек почти" пък се състезава в паралелната програма "Проксима". 

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