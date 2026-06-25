60-ият Карлови Вари ще награди Дъстин Хофман и Жулиет Бинош

Звездите на седмото изкуство Дъстин Хофман, Жулиет Бинош и Джефри Райт, както и легендарният оператор Робърт Ричардсън ще бъдат сред гостите на 60-ия Международен филмов фестивал в Карлови Вари, Чехия, който започва след по-малко от десет дни.

88-годишната легенда Дъстин Хофман ще получи "Кристален глобус" за изключителен принос към световното кино. Кариерата му продължава шест десетилетия с незабравими филми като "Абсолвентът", "Среднощен каубой", "Тутси" и "Рейнмен", а последната му изява на екрана е малка роля във фиаското "Мегалополис" на Ф. Ф. Копола. Почетен "Кристален глобус" ще получи и френската актриса Жулиет Бинош, както и операторът с три награди и седем номинации "Оскар" Ричардсън. Райт пък ще бъде удостоен с Наградата на президента.

Те ще се присъединят към предварително обявените именити гости в чешкия балнеокурорт Маги Джиленхол, Джеси Айзенберг и Магда Вашарьова.

Харви Кайтел, който вече е бил гост на фестивала през 2004 и 2015 г., ще пристигне от САЩ заедно с Кира Седжуик, Кевин Бейкън и двете им деца Соси и Травис Бейкън, които ще представят "Семеен филм". Фестивалният трейлър е с участието на шведа Стелан Скарсгор. Откриването на Карлови Вари ще бъде аржентино-испанският документален филм "Мачът", а закриващият филм ще е с меланхоличната криминална драма, вече представена в Сънданс, "Единственият жив джебчия в Ню Йорк".

60-ият юбилеен кинофестивал в Карлови Вари ще се проведе от 3 до 11 юли. Както "Сега" вече писа, в основния конкурс активно българско участие. Това е "Черни пари за бели нощи" на дуото Кристина Грозева и Петър Вълчанов, печелили вече голямата награда "Кристален глобус" през 2019 г. с "Бащата". Филмът е с участието на Таня Шахова, Иван Савов, Маргита Гошева и Иван Бърнев. Вижте и първия трейлър на черната комедия:

Сред 12-те заглавия в конкурса е и миноритарната копродукция "Три седмици по-късно" между Сърбия и България. Копродукцията на Гърция, България, Германия, Кипър и Румъния "Един човек почти" пък се състезава в паралелната програма "Проксима".