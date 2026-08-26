Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Почина обичаният британски актьор Тим Къри

Звездата от "Шоуто на Роки Хорър" и "Сам вкъщи 2" бе на 80 години

26 Авг. 2026
Тим Къри (1946 - 2026)
Уикипедия
Тим Къри (1946 - 2026)

Британският актьор Тим Къри, превърнал ексцентричните и провокативни образи в своя запазена марка, е починал във вторник на 80-годишна възраст, съобщи New York Times. Новината за смъртта му е потвърдена от Марша Хървиц, негов дългогодишен агент и мениджър.

Роденият във Великобритания актьор изгражда дългогодишна кариера както на театралната сцена, така и в киното и телевизията. Отличителният му глас, силното сценично присъствие и способността му да пресъздава колоритни и злодейски персонажи го превръщат в предпочитан избор за роли, изискващи ярка ексцентричност.

Тимъти Джеймс Къри е роден на 19 април 1946 г. в Чешър, Англия. Учи английски език и драматургия в Университета в Бирмингам, а професионалният му път започва на театралната сцена. Първата му голяма изява е в лондонската постановка на мюзикъла "Коса" през 1968 г. Световната известност го застига с ролята на д-р Франк-Н-Фъртър в мюзикъла "Роки Хорър", която по-късно пресъздава и във филма "Шоуто на Роки Хорър" от 1975 г. Ексцентричният учен се превръща в най-разпознаваемия образ в кариерата на Къри.

През следващите десетилетия актьорът се утвърждава с ярки злодейски, комедийни и ексцентрични персонажи. Сред най-известните му роли са икономът Уодсуърт в "Улика" (1985), Мракът в "Легенда" (1985), д-р Петров в "Ловът на Червения октомври" (1990) и страховитият клоун Пениуайз в телевизионната адаптация на "То" (1990) по Стивън Кинг.

Къри е познат и като подозрителния служител на хотел "Плаза" г-н Хектор в "Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк". Сред останалите му популярни роли са кардинал Ришельо в "Тримата мускетари" и Лонг Джон Силвър в "Мъпетският остров на съкровищата на мъпетите".

Появява се и в "Титаник", "Ангелите на Чарли", "Монк", "Уил и Грейс", "Осмо чувство", "Случаите на Поаро". 

Къри има забележителна кариера и в театъра, където получава три номинации за "Тони" и две за наградата "Лорънс Оливие". Сред големите му сценични изяви са постановките "Амадеус", "Моята любима година" и "Спамалот". Работи активно като озвучаващ актьор: отличителният му глас го превръща в търсен изпълнител за анимационни продукции и видеоигри.

През 2012 г. Тим Къри получава тежък инсулт, който сериозно ограничава подвижността му. Въпреки продължителното възстановяване той не се оттегля напълно от публичния живот и продължава да участва в избрани проекти и събития.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Тим Къри, кончина

Още новини по темата

На 56 почина българо-френската актриса Наталия Дончева
02 Авг. 2026

Почина академик Васил Казанджиев
28 Юли 2026

Сам Нийл е починал от пневмония
16 Юли 2026

Отиде си и певицата Бони Тайлър
09 Юли 2026

Почина поетесата Надежда Захариева
09 Юли 2026

Почина легендарният диджей Стивън
10 Юни 2026

Почина актрисата от "Шатовалон" Шантал Нобел
06 Май 2026

Почина френската актриса Натали Бай
18 Апр. 2026

На 97 години ни напусна естрадната легенда Маргрет Николова
13 Апр. 2026

Отиде си гласът на куклите Слава Рачева
17 Март 2026

Почина рицарят на театъра Асен Шопов
26 Февр. 2026

На 95 почина легендата Робърт Дювал
16 Февр. 2026

Певецът на 3 Doors Down почина от рак на 47
07 Февр. 2026

Почина писателят Калин Терзийски
23 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Малкото е красиво и "опасно" - променя културата, че и политиката
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Олигарсите си отдъхнаха!
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки