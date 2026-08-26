Почина обичаният британски актьор Тим Къри

Британският актьор Тим Къри, превърнал ексцентричните и провокативни образи в своя запазена марка, е починал във вторник на 80-годишна възраст, съобщи New York Times. Новината за смъртта му е потвърдена от Марша Хървиц, негов дългогодишен агент и мениджър.

Роденият във Великобритания актьор изгражда дългогодишна кариера както на театралната сцена, така и в киното и телевизията. Отличителният му глас, силното сценично присъствие и способността му да пресъздава колоритни и злодейски персонажи го превръщат в предпочитан избор за роли, изискващи ярка ексцентричност.

Тимъти Джеймс Къри е роден на 19 април 1946 г. в Чешър, Англия. Учи английски език и драматургия в Университета в Бирмингам, а професионалният му път започва на театралната сцена. Първата му голяма изява е в лондонската постановка на мюзикъла "Коса" през 1968 г. Световната известност го застига с ролята на д-р Франк-Н-Фъртър в мюзикъла "Роки Хорър", която по-късно пресъздава и във филма "Шоуто на Роки Хорър" от 1975 г. Ексцентричният учен се превръща в най-разпознаваемия образ в кариерата на Къри.

През следващите десетилетия актьорът се утвърждава с ярки злодейски, комедийни и ексцентрични персонажи. Сред най-известните му роли са икономът Уодсуърт в "Улика" (1985), Мракът в "Легенда" (1985), д-р Петров в "Ловът на Червения октомври" (1990) и страховитият клоун Пениуайз в телевизионната адаптация на "То" (1990) по Стивън Кинг.

Къри е познат и като подозрителния служител на хотел "Плаза" г-н Хектор в "Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк". Сред останалите му популярни роли са кардинал Ришельо в "Тримата мускетари" и Лонг Джон Силвър в "Мъпетският остров на съкровищата на мъпетите".

Появява се и в "Титаник", "Ангелите на Чарли", "Монк", "Уил и Грейс", "Осмо чувство", "Случаите на Поаро".

Къри има забележителна кариера и в театъра, където получава три номинации за "Тони" и две за наградата "Лорънс Оливие". Сред големите му сценични изяви са постановките "Амадеус", "Моята любима година" и "Спамалот". Работи активно като озвучаващ актьор: отличителният му глас го превръща в търсен изпълнител за анимационни продукции и видеоигри.

През 2012 г. Тим Къри получава тежък инсулт, който сериозно ограничава подвижността му. Въпреки продължителното възстановяване той не се оттегля напълно от публичния живот и продължава да участва в избрани проекти и събития.