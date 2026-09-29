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Пеперудите на Васил Докев-Вадо кацат в ONE Gallery

Изложбата "Метаморфоза" се открива на 1 октомври

Днес, 11:20

Васил Докев-Вадо избира пеперудата за единствен образ в новата си самостоятелна изложба "Метаморфоза", която ще бъде открита на 1 октомври, четвъртък, в столичната ONE Gallery, съобщават от галерията на ул. "Дякон Игнатий" 1А. 

В творбите му пеперудата се появява в различни мащаби, цветове и състояния: "В основата на избора ѝ стои парадоксът между красотата и уязвимостта, яркостта и мимолетността, лекотата и радикалната трансформация. Образът постепенно се отдалечава от природната си форма и се превръща в знак – за промяната, свободата, крехкостта и способността непрекъснато да се създаваме отново." 

За новата серия художникът разработва техника с прозрачни пластмасови повърхности, чрез които търси усещане за полет, вълна и движение, разказват организаторите. По думите им материалът също става част от идеята за преобразяването. Формите са експресивни, наситени с цвят и енергия; линията е категорична, а контрастите между черното и ярките цветове придават на композициите силно графично присъствие. 

За Вадо пеперудата е част и от едно по-дълго търсене – идеята за полета. Полета на духа, движението напред и назад във времето, полета като абстракция. В творчеството му през годините тази мисъл намира различни образи – птица, хвърчило, а сега и пеперуда. Трите образа се появяват още в "Пътуване във времето", представена през 2014 г. в българския културен институт "Дом Витгенщайн" във Виена.

Интересът към знака и символа присъства и в други произведения на Вадо. През годините в тях са присъствали слънца, птици, човешки фигури, лодки, лабиринти и геометрични форми, чрез които авторът търси връзката между древния знак и съвременния визуален език, разказват от галерията. На тази тема е посветена и изложбата "Знаци на времето" във Валорис, Франция, в която той представя 27 платна.

Васил Докев-Вадо е роден през 1964 г. в София. Завършва специалност "Плакат" в Националната художествена академия. През 1990 г. получава стипендия на фондация Binz 39 и заминава за Цюрих, където живее и работи до 1992 г. Има над 30 самостоятелни изложби в България и чужбина.

Пеперуденият полет на "Метаморфоза" в ONE Gallery продължава до 21 октомври.

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Ключови думи:

One gallery, Васил Докев-Вадо

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