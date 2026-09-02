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Ванс Петрунов възражда в София фотоархива на движението „Окупирай“

Изложбата в ONE Gallery поставя въпросите за неравенството, концентрацията на богатство и власт в контекста на настоящето

Днес, 18:11
Кадрите отразяват лагери и прояви на движението "Окупирай" от Ню Йорк до Калифорния и Хаваите.
Ванс Петрунов
Кадрите отразяват лагери и прояви на движението "Окупирай" от Ню Йорк до Калифорния и Хаваите.

Столичната ONE Gallery представя изложбата на Ванс Петрунов „Ние сме 99%: Изкуство, власт и обществено бъдеще“, съдържаща фотографии, създадени по време на седеммесечно пътуване на автора през 18 лагера на движението Occupy („Окупирай“) в САЩ. Откриването е днес от 19.00 ч. в арт пространството на ул. „Дякон Игнатий“ 1А в центъра на София.

Петнадесет години след като We Are the 99% („Ние сме 99-те процента“ – т.е. всички, без единият процент най-богати в света) се наложи като един от най-разпознаваемите лозунги на новия век, експозицията представя необикновено визуално свидетелство за движението. Нейният създател Ванс Петрунов – фотограф и документалист, който от години живее и работи в САЩ, през 2011 и 2012 г. е документирал движението отвътре, преминавайки през лагери на Occupy от Ню Йорк до Калифорния и Хаваите.

Изложбата се връща към един от определящите обществени моменти в началото на XXI век, но поставя и въпрос, който звучи особено актуално днес: какво остана от „Ние сме 99-те процента“ петнадесет години по-късно?

През есента на 2011 г. Occupy Wall Street („Окупирай Уолстрийт“) превръща парк „Зукоти“ в Манхатън в епицентър на международен разговор за икономическото неравенство, корпоративните влияния, политическото представителство и отношенията между гражданите и институциите. Лозунгът We Are the 99% бързо надхвърля границите на Ню Йорк, а протестни лагери и сродни инициативи се появяват в множество градове в САЩ и по света.

По същото време българинът Ванс Петрунов се оказва в Ню Йорк по работа. След като вижда телевизионните репортажи за Occupy Wall Street, взема фотоапарата си и отива в парк „Зукоти“. Това първо посещение се превръща в начало на седеммесечно пътуване. „Нямах намерение да документирам едно движение и със сигурност нямах представа докъде ще ме отведе това първо посещение“, споделя Петрунов.

За него срещата с „Окупирай“ има и дълбоко личен контекст. Роден в България, Петрунов напуска страната през 1985 г. и по-късно се установява в САЩ. Опитът от живота в комунистическа система, в която публичното изразяване на несъгласие може да има сериозни последици, формира у него трайна чувствителност към свободата на словото и правото на мирни събрания. Тази лична история оказва влияние и върху начина, по който години след това наблюдава и документира движението Occupy.

През следващите седем месеца Петрунов пътува из Съединените щати и снима 18 лагера на движението. Погледът му обаче съзнателно остава встрани от най-видимия образ на протестите – сблъсъците с полицията и драматичните кадри, които доминират в новинарските емисии. Вместо това обективът му се насочва към хората и общностите, които се създават около движението – импровизираните кухни и библиотеки, разговорите и музиката, доброволците и посетителите, както и всекидневния ритъм на живот в тези временни обществени пространства. Така снимките постепенно стават нещо повече от документ.

Докато пътува между различните градове, фотографът носи със себе си снимки от лагерите, които вече е посетил, и ги показва на участниците в следващите. Така хората получават възможност да видят как Occupy се развива на хиляди километри от тях. Кадрите започват да пътуват заедно с движението, превръщайки се във визуална връзка между иначе географски отдалечени общности.

Особено място в архива на автора заема и един по-малко забелязван аспект на „Окупирай“ – неговият собствен визуален език. Петрунов снима ръчно изработените плакати, рисунки, лозунги, послания и различни форми на протестно изкуство, чрез които участниците сами изграждат образа на движението. Вместо професионална политическа комуникация се появява спонтанна визуална култура, създадена на улицата – непосредствена, понякога иронична, понякога гневна, но винаги лична, посочват организаторите на изложбата.

Днес снимките на Ванс Петрунов вече могат да бъдат разглеждани не само като свидетелство за конкретно протестно движение, но и като исторически архив на обществените тревоги в началото на XXI век. Архивът на Occupy, създаден от Петрунов, е съхранен в отделни колекции от различните лагери, във фотокнигата Occupy USA, в изложби и в специално създадения уеб архив на проекта.

Но историята на движението не приключва с прекратяването на лагерите. Въпросите, които то поставя през 2011 г. – за концентрацията на богатство и власт, икономическото неравенство, корпоративното влияние, политическото представителство и възможностите за гражданско участие – продължават да съществуват, макар и в променена обществена и технологична среда. Именно тази връзка с настоящето е важна за Ванс Петрунов петнадесет години по-късно, когато разговорът за концентрацията на богатство и влияние вече не минава единствено през Уолстрийт и финансовите институции. Към него се прибавят огромната власт на технологичните корпорации, появата на нови технологични елити и все по-голямото значение на изкуствения интелект за икономиката, труда, информацията и обществения живот.

В този нов контекст идеята за „99-те процента“ придобива различни измерения. Ако през 2011 г. Occupy Wall Street насочва вниманието към разделението между огромното мнозинство и най-богатия един процент, днес към този разговор се прибавяат въпросите кой притежава технологиите, информацията и дигиталната инфраструктура и как концентрацията на икономическа и технологична власт променя обществото.

Тъкмо тук фотографският архив на Петрунов среща настоящето. Макар Occupy Wall Street като движение да принадлежи на конкретен исторически момент, част от конфликтите и тревогите, които го пораждат, могат да бъдат разпознати и понастоящем – вече в други форми и в един коренно променен свят. Именно благодарение на дистанцията от петнадесет години изложбата „Ние сме 99-те процента“ превръща погледа назад към едно движение във възможност за разговор за настоящето и бъдещето. Как се е променило обществото от 2011 г. насам? Как изглеждат днес онези 99 процента? Къде са новите центрове на власт? Как технологиите и изкуственият интелект променят стария разговор за неравенството? И каква роля може да има фотографията – не само като свидетелство за историята, но и като начин да разбираме настоящето?...

С изложбата „Ние сме 99%: Изкуство, власт и обществено бъдеще“ ONE Gallery връща този визуален архив в настоящето – не като носталгия по Occupy Wall Street, а като отправна точка към въпроси, които петнадесет години по-късно звучат по различен начин, но не са изгубили своята актуалност.

Ванс Петрунов
Ванс Петрунов
Ванс Петрунов
Ванс Петрунов
Ванс Петрунов
"Бих могъл да загубя работата си, за да имам глас"
Ванс Петрунов "Бих могъл да загубя работата си, за да имам глас"
Роденият в България фотограф Ванс Петрунов от десетилетия живее и работи в САЩ.
Роденият в България фотограф Ванс Петрунов от десетилетия живее и работи в САЩ.
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Ванс Петрунов, окупирай, Окупирай Уолстрийт, Occupy Wall Street, One gallery, фотоархив

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