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Осем нови италиански филма се завъртат на „Синелибри“

Сред заглавията са творби на прочутите режисьори Джузепе Торнаторе, Марио Мартоне, Нани Морети

Днес, 18:38
Сцена от филма "Ще се случи тази вечер" на Нани Морети.
Сцена от филма "Ще се случи тази вечер" на Нани Морети.

За трета поредна година зрителите на кино-литературния фестивал „Синелибри“ ще имат възможност да гледат избрани италиански екранизации на литературни произведения. Утвърденият вече модул Italian Screens, или „Пътуване до Италия“, включва осем премиерни заглавия – седем пълнометражни игрални филма и един документален. Организаторите на феста  особено удоволствие изтъкват присъствието в афиша на романтичната драма „Ще се случи тази вечер“ с почерка на Нани Морети, новото изкушение на режисьора Марио Мартоне, озаглавено „Лудории“, и завладяващия разказ за личността и творчеството на стилиста Брунело Кучинели – дело на самия Джузепе Торнаторе.

Поетичен и неконвенционален като форма, „Брунело: Джентълменът визионер“ е поредно свидетелство, че Торнаторе е ненадминат майстор на драматичната визия и епичния размах в киното. Режисьорът на „Ново кино „Парадизо“, „Легенда за пианиста“, „Малена“, „Баария“ и други паметни филми съчетава в него документални кадри, архивни материали и художествени възстановки, за да превърне живота на Брунело Кучинели в истинско кинематографично угощение. Малцина знаят, че Торнаторе започва кариерата си именно като автор на документални филми. Проследявайки стъпките на Кучинели от детството му в Умбрия до изграждането на луксозната му империя, филмът се интересува не толкова от модата и бизнес постиженията му, колкото от идеите на дизайнера за достойнството, красотата, общността и смисъла на човешкото постоянство.

„Една история“ е интимна драма за двама души, които след години съвместен живот се преоткриват отново – първо като личности, а после и като двойка. Главните герои Ерика и Мауро са пресъздадени на екрана от актьорите Алба Рорвахер и Гуидо Каприно. Когато дъщеря им заминава да учи в друг град, привидно спокойният им живот започва да се разпада. Същинската тема на този универсален в посланията си филм е не толкова кризата в един брак, колкото кризата на личността. Въпросът какво остава от нас, когато престанем да живеем само за другите, може да бъде съотнесен към всеки зрител над определена възраст. „Една история“ е режисьорски дебют на актрисата Анна Фолиета, известна с ролите си в „Перфектни непознати“ на Паоло Дженовезе, „Ако животът ти сервира лимони“ на Чиро Д‘Емилио, „Най-добрите дни“ и „Най-лошите дни“ на творческото дуо Масимилиано Бруно и Едоардо Лео, както и от популярния тв сериал „Мафията убива само през лятото“, който съвсем доскоро вървеше по БНТ.

Екранизация на едноименния роман на Доменико Старноне, психологическата драма „Лудории“ е дело на Марио Мартоне, многократно награждавания режисьор и сценарист, когото зрителите на „Синелибри“ познават добре. След като пренесе на големия екран героите на Елена Феранте („Тягостна любов“) и Ермано Рия („Носталгия“) и направи завой към Рим с биографичната драма „Навън“, сега Мартоне се връща на територията на Неапол с новата си творба, в която блести самият Тони Сервило – коронният актьор и на колегата му Паоло Сорентино. Именитият актьор се превъплъщава в образа на прочут илюстратор на книги в заника на кариерата си, принуден да се запознае „отблизо“ с невръстния си внук. След световната си премиера на фестивала във Венеция тази иронична битка между поколенията, която въздейства и като притча за безжалостната надпревара, на която ни обрича животът, несъмнено ще зарадва българските почитатели на Мартоне и Сервило.

Копродукция на Италия и Франция, „Ще се случи тази вечер“ на Нани Морети е красива и страстна история, разказана нелинейно и с нескрито желание да окуражи всички, които продължават да вярват в „безсрамната“ логика на сърцето. Изтъкнатият италиански актьор и режисьор не за пръв път прибягва към творчеството на израелския писател Ешкол Нево. През 2021 г. той екранизира романа му „Три етажа“, който беше показан премиерно на кинофестивала в Кан и номиниран за „Златна палма“. Тази година, близо четири десетилетия след последната си поява във Венеция, Морети се върна в града на лагуната с навярно най-романтичния филм от програмата на „Синелибри 2026“, вдъхновен от сборника разкази „Гладно сърце“.

Част от италианската програма на фестивала е и темпераментният филм „Сицилианската роза“, вдъхновен от биографичната книга „Любовта, която нося“ на писателя Лука Торегроса. Филмът пресъздава бурния живот на Роза Балистрери (1927-1990), легендарна фигура във фолклорната музика на Сицилия през XX век. Тя е не просто певица, а cantastorie – разказвачка на истории чрез песни, които се отличават със силен социален заряд. Родена в много бедно семейство, Роза води труден живот, белязан от оскъдица и насилие. Нейният характерен, дрезгав и драматичен глас се превръща в запазена марка и символ на Сицилия.

Зрителите ще имат удоволствие да се срещнат и с трима специални гости от Италия. На 22 октомври от 20.00 ч. в кино „Одеон“ продуцентката Валентин Лева ще представи филма „Франческа и Джовани: Любов и мафия“. Режисирана от творческия и житейски тандем Симона Ицо и Рики Тоняци, които също неотдавна гостуваха у нас, тази необикновена драма е създадена по мотиви от книга на Феличе Каваларо и разказва за смелите италиански магистрати Франческа Морвило и Джовани Фалконе – спътници в живота и в неравната борба със сицилианската мафия. Действието започва в Палермо през 1979 г., осветявайки случая на 15-годишния Дино, обвинен за убийството на баща си. Сценаристите се фокусират върху гледната точка на Морвило, тъй като Фалконе вече е добре познат като символ на съпротивата срещу мафията, и превръщат сантименталната история за тяхната близост в история за моралния избор.

Алина Мараци е режисьорка и визуален артист, утвърдила се е с авторски документални и игрални филми, изследващи механизмите на паметта, семейните отношения и социалните трансформации. Последният ѝ филм е биографичната драма „Момичето с фотоапарата“ (2026), екранизация на удостоения с награда „Стрега“ роман на Хелена Янечек, който разказва за фотографката Герда Таро, загинала по време на Гражданската война в Испания. Световната премиера на филма, умело съчетаващ художествен разказ и архивни материали, се състоя в рамките на програма „Хоризонти“ на фестивала във Венеция. В София Алина Мараци ще представи филма на 29 октомври от 18.00 ч. в кино „Одеон“.

След световната премиера в Локарно режисьорът и сценарист Серхио Кастро Сан Мартин пристига у нас за българската премиера на филма си „Чилиецът“, копродукция на Италия, Чили и Швейцария. Историята черпи вдъхновение от книгата „Алдо Марин, пушечно месо“ на чилийския журналист и писател Хуан Кристобал Гуарельо, която представлява документално журналистическо разследване на живота на чилийския революционер Алдо Марин, избягал в Италия след преврата на генерал Пиночет. Зрителите ще могат да видят филма на 5 ноември от 19.00 ч. в кино „Люмиер“ и да зададат лично своите въпроси на режисьора.

"Брунело: Джентълменът визионер" на Торнаторе
"Брунело: Джентълменът визионер" на Торнаторе
Афиш за "Чилиецът" на Серхио Кастро Сан Мартин
Афиш за "Чилиецът" на Серхио Кастро Сан Мартин
Филмът за фолклорната певица от Сицилия Роза Балистрери
Филмът за фолклорната певица от Сицилия Роза Балистрери
Тони Сервило в "Лудории" на Марио Мартоне
Тони Сервило в "Лудории" на Марио Мартоне
Филмът "Една история" е режисьорският дебют на актрисата Анна Фолиета.
Филмът "Една история" е режисьорският дебют на актрисата Анна Фолиета.
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