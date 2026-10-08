Осем нови италиански филма се завъртат на „Синелибри“

За трета поредна година зрителите на кино-литературния фестивал „Синелибри“ ще имат възможност да гледат избрани италиански екранизации на литературни произведения. Утвърденият вече модул Italian Screens, или „Пътуване до Италия“, включва осем премиерни заглавия – седем пълнометражни игрални филма и един документален. Организаторите на феста особено удоволствие изтъкват присъствието в афиша на романтичната драма „Ще се случи тази вечер“ с почерка на Нани Морети, новото изкушение на режисьора Марио Мартоне, озаглавено „Лудории“, и завладяващия разказ за личността и творчеството на стилиста Брунело Кучинели – дело на самия Джузепе Торнаторе.

Поетичен и неконвенционален като форма, „Брунело: Джентълменът визионер“ е поредно свидетелство, че Торнаторе е ненадминат майстор на драматичната визия и епичния размах в киното. Режисьорът на „Ново кино „Парадизо“, „Легенда за пианиста“, „Малена“, „Баария“ и други паметни филми съчетава в него документални кадри, архивни материали и художествени възстановки, за да превърне живота на Брунело Кучинели в истинско кинематографично угощение. Малцина знаят, че Торнаторе започва кариерата си именно като автор на документални филми. Проследявайки стъпките на Кучинели от детството му в Умбрия до изграждането на луксозната му империя, филмът се интересува не толкова от модата и бизнес постиженията му, колкото от идеите на дизайнера за достойнството, красотата, общността и смисъла на човешкото постоянство.

„Една история“ е интимна драма за двама души, които след години съвместен живот се преоткриват отново – първо като личности, а после и като двойка. Главните герои Ерика и Мауро са пресъздадени на екрана от актьорите Алба Рорвахер и Гуидо Каприно. Когато дъщеря им заминава да учи в друг град, привидно спокойният им живот започва да се разпада. Същинската тема на този универсален в посланията си филм е не толкова кризата в един брак, колкото кризата на личността. Въпросът какво остава от нас, когато престанем да живеем само за другите, може да бъде съотнесен към всеки зрител над определена възраст. „Една история“ е режисьорски дебют на актрисата Анна Фолиета, известна с ролите си в „Перфектни непознати“ на Паоло Дженовезе, „Ако животът ти сервира лимони“ на Чиро Д‘Емилио, „Най-добрите дни“ и „Най-лошите дни“ на творческото дуо Масимилиано Бруно и Едоардо Лео, както и от популярния тв сериал „Мафията убива само през лятото“, който съвсем доскоро вървеше по БНТ.

Екранизация на едноименния роман на Доменико Старноне, психологическата драма „Лудории“ е дело на Марио Мартоне, многократно награждавания режисьор и сценарист, когото зрителите на „Синелибри“ познават добре. След като пренесе на големия екран героите на Елена Феранте („Тягостна любов“) и Ермано Рия („Носталгия“) и направи завой към Рим с биографичната драма „Навън“, сега Мартоне се връща на територията на Неапол с новата си творба, в която блести самият Тони Сервило – коронният актьор и на колегата му Паоло Сорентино. Именитият актьор се превъплъщава в образа на прочут илюстратор на книги в заника на кариерата си, принуден да се запознае „отблизо“ с невръстния си внук. След световната си премиера на фестивала във Венеция тази иронична битка между поколенията, която въздейства и като притча за безжалостната надпревара, на която ни обрича животът, несъмнено ще зарадва българските почитатели на Мартоне и Сервило.

Копродукция на Италия и Франция, „Ще се случи тази вечер“ на Нани Морети е красива и страстна история, разказана нелинейно и с нескрито желание да окуражи всички, които продължават да вярват в „безсрамната“ логика на сърцето. Изтъкнатият италиански актьор и режисьор не за пръв път прибягва към творчеството на израелския писател Ешкол Нево. През 2021 г. той екранизира романа му „Три етажа“, който беше показан премиерно на кинофестивала в Кан и номиниран за „Златна палма“. Тази година, близо четири десетилетия след последната си поява във Венеция, Морети се върна в града на лагуната с навярно най-романтичния филм от програмата на „Синелибри 2026“, вдъхновен от сборника разкази „Гладно сърце“.

Част от италианската програма на фестивала е и темпераментният филм „Сицилианската роза“, вдъхновен от биографичната книга „Любовта, която нося“ на писателя Лука Торегроса. Филмът пресъздава бурния живот на Роза Балистрери (1927-1990), легендарна фигура във фолклорната музика на Сицилия през XX век. Тя е не просто певица, а cantastorie – разказвачка на истории чрез песни, които се отличават със силен социален заряд. Родена в много бедно семейство, Роза води труден живот, белязан от оскъдица и насилие. Нейният характерен, дрезгав и драматичен глас се превръща в запазена марка и символ на Сицилия.

Зрителите ще имат удоволствие да се срещнат и с трима специални гости от Италия. На 22 октомври от 20.00 ч. в кино „Одеон“ продуцентката Валентин Лева ще представи филма „Франческа и Джовани: Любов и мафия“. Режисирана от творческия и житейски тандем Симона Ицо и Рики Тоняци, които също неотдавна гостуваха у нас, тази необикновена драма е създадена по мотиви от книга на Феличе Каваларо и разказва за смелите италиански магистрати Франческа Морвило и Джовани Фалконе – спътници в живота и в неравната борба със сицилианската мафия. Действието започва в Палермо през 1979 г., осветявайки случая на 15-годишния Дино, обвинен за убийството на баща си. Сценаристите се фокусират върху гледната точка на Морвило, тъй като Фалконе вече е добре познат като символ на съпротивата срещу мафията, и превръщат сантименталната история за тяхната близост в история за моралния избор.

Алина Мараци е режисьорка и визуален артист, утвърдила се е с авторски документални и игрални филми, изследващи механизмите на паметта, семейните отношения и социалните трансформации. Последният ѝ филм е биографичната драма „Момичето с фотоапарата“ (2026), екранизация на удостоения с награда „Стрега“ роман на Хелена Янечек, който разказва за фотографката Герда Таро, загинала по време на Гражданската война в Испания. Световната премиера на филма, умело съчетаващ художествен разказ и архивни материали, се състоя в рамките на програма „Хоризонти“ на фестивала във Венеция. В София Алина Мараци ще представи филма на 29 октомври от 18.00 ч. в кино „Одеон“.

След световната премиера в Локарно режисьорът и сценарист Серхио Кастро Сан Мартин пристига у нас за българската премиера на филма си „Чилиецът“, копродукция на Италия, Чили и Швейцария. Историята черпи вдъхновение от книгата „Алдо Марин, пушечно месо“ на чилийския журналист и писател Хуан Кристобал Гуарельо, която представлява документално журналистическо разследване на живота на чилийския революционер Алдо Марин, избягал в Италия след преврата на генерал Пиночет. Зрителите ще могат да видят филма на 5 ноември от 19.00 ч. в кино „Люмиер“ и да зададат лично своите въпроси на режисьора.