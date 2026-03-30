Лили Иванова и Филхармонията се събират на една сцена за 45 години НДК

Концерт, изложби и филм са в богатата културна програма на честването

Днес, 13:55
От откриването си през 1981 г. досега НДК е бил домакин на огромен брой културни събития.
От откриването си през 1981 г. досега НДК е бил домакин на огромен брой културни събития.

Националният дворец на културата отбелязва утре, 31 март, 45 години от създаването си. Годишнината, която ще бъде ознаменувана с богата културна програма, е под патронажа на президента на Република България Илияна Йотова.

Празничното честване започва с откриването на изложбата „Боянската църква в зората на Ренесанса“ от 17.30 ч. в Централното фоайе на етаж 1. Експозицията представя едни от най-значимите образци на българската иконопис и подчертава ролята на Боянската църква като културен паметник със световно значение, включен в списъка на ЮНЕСКО.

Кулминация на вечерта ще бъде галаконцертът „Симфония на времето“ от 19.00 ч. в зала 1. Преди началото му по повод на тържественото събитие ще поднесат президентът Илияна Йотова, министърът на културата Найден Тодоров и изпълнителния директор на НДК Андрияна Петкова. Официалната церемония може да бъде заснемана, както и началото на концерта, който ще започне с изпълнение на Софийската филхармония с диригент маестро Найден Тодоров. Втората част, с участието на естрадната прима Лили Иванова, не може да бъде заснемана, предупреждават организаторите.

Галаконцертът „Симфония на времето“ ще събере за първи път на една сцена Лили Иванова и Софийската филхармония под диригентството на маестро Найден Тодоров.

Честванията ще продължат и през следващите дни.

На 1 април от 18.30 ч. (ет. 1, полуетаж запад) отваря врати изложбата „Пластове цвят“ на „Галерия 33“. Експозицията представя близо 60 произведения – живопис и скулптура на водещи български творци като Димитър Буюклийски-Мичи, Ганчо Карабаджаков, Христо Йотов-Йото, Любен Диманов, Николай Нинов и Красен Кралев.

На 2 април на Моста на влюбените се открива ретроспективната изложба „Градежът на столичани”. Тя ще покаже архивни снимки от изграждането на Националния дворец на културата. „Направихме мащабна кампания в социалните мрежи с призив към всички, които разполагат с архивни материали, да ни ги изпратят. Част от получените снимки също са включени в изложбата“, обясняват организаторшите.

В същия ден от 18.00 ч. кино „Люмиер“ ще покаже филма на Албена Александрова „Етюд за красотата отвътре”. Входът е свободен, а след прожекцията ще има публична дискусия. Лентата е посветена на Националния дворец на културата и представя историята на сградата – с изграждането й, вътрешното оформление и културното наследство.

Още новини по темата

Найден Тодоров: Фонд „Култура“ е върнал неоползотворени над 5 млн. лева в бюджета
27 Март 2026

1.345 млн. евро отдели кабинетът за честване на Априлското въстание
25 Март 2026

Министърът на културата иска 20 април за национален празник
22 Март 2026

Найден Тодоров: Сценичните изкуства са бездънна яма в бюджета
17 Март 2026

Виви Василева и Найден Тодоров влизат в спаринг между ударни и оркестър
09 Март 2026

Театралните директори: Културата е в колапс, трябват спешни мерки
06 Март 2026

Лили Иванова за пръв път от десетилетия ще пее на площад в София
03 Февр. 2026

Найден Тодоров ще дирижира един от най-старите симфонични оркестри в Европа
29 Яну. 2026

Евелин Костова става „Жана д’Арк на кладата“ в ораторията на Онегер
18 Яну. 2026

Със Соня Йончева и "Ръченица" започва новата година в театър "Шанз-елизе"
05 Яну. 2026

Новата звезда на "Опералия" се завръща в София напролет
03 Дек. 2025

На 87 Лили Иванова стяга концерт в парижката зала "Олимпия"
18 Ноем. 2025

Найден Тодоров оглави международното жури на голям диригентски конкурс
31 Авг. 2025

Софийската филхармония открива сезона с Чайковски
25 Авг. 2025

