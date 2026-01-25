"Джазът пее на български" вече и за вкъщи

В студа на 26 януари в "София лайв клуб" ще може да насладите на повече от "Една минута лято", а тананикането в никакъв случай няма да е фалшиво. Там от 20 часа проектът "Джазът пее на български" (ДжаП) ще поднесе някои от най-красивите джаз и боса нова стандарти с поетични текстове на български език, написани от Мария Донева. "Водите на март", "Хубаво момиче", "Фалшиво тананикане" – звучат чудесно като имена на коктейли, но всъщност са заглавията на песните, коктейл от музика и поезия.

Антони Дончев – пиано, Венци Благоев – тромпет, и Марина Господинова – вокал (по азбучен ред), записаха и ще представят на публиката новия си студиен албум. На концерта за пръв път ще можете не само да се насладите на място на преживяването, а също и да вземете със себе си вкъщи "Тайна любов", "Нежен дъжд", "Тайнствена жена". Ще можете да поднесете на собствената си половинка "Луната" и да се надявате, че тя няма да ви отговори с "Не си за мен", обещават организаторите.

"Джазът пее на български" е проект, създаден по идея на тромпетиста Венцислав Благоев. 16 години и десетки концерти по-късно записите, направени през 2022 г. в студио "Доли", са вече обработени и отпечатани на диск. Морскосинята визия на албума е на прочутия джаз плакатист и автор на многобройни обложки Димитър Трайчев.

"Дискът с песни е като много тънка кръгла аудиокнига с любовни стихотворения. Най-обичните ми музиканти са превърнали думите в музика. За момент осъзнавам колко красиво е това, после забравям, после пак си го спомням и съвсем малко ми се доплаква от остро чувство за красота. После си казвам, ама това е толкова интимно и лично, как ще го покажем на хората на концерт. После си спомням, че в "София лайв клуб" все е тъмно и за първи път това ми харесва", разказва поетесата Мария Донева.

Билетите за утре вечер струват 25 евро в Еventim, а на място преди концерта - 28 евро, като всеки пропуск включва и подарък компактдиск.

Събитието ще се повтори на 6 февруари в Пловдив.