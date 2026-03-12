„Бурята“ на Боб Уилсън отива във виенския Бургтеатър

Спектакълът „Бурята“ на Народния театър „Иван Вазов“ – една от последните постановки на световноизвестния американски режисьор Робърт Уилсън (1941-2025), е поканен за участие в 75-ото издание на престижния фестивал Wiener Festwochen във Виена. Представленията ще се играят на 5, 6 и 7 юни 2026 г. на сцената на Бургтеатър.

Основан през 1951 г., Wiener Festwochen е един от най-значимите международни фестивали за сценични изкуства в Европа. В продължение на повече от седем десетилетия фестивалът превръща Виена в „прозорец към света“, представяйки театър, опера и танц от водещи артисти и компании от цял свят и привличайки десетки хиляди зрители всяка година.

Поканата към Народния театър „Иван Вазов“ идва в момент, когато световната театрална общност продължава да отдава почит на изключителното наследство на Робърт Уилсън, който напусна този свят на 31 юли миналата година. Неговият хипнотичен театрален стил, който съчетава движение, светлина, музика и силно визуално внушение, променя начина, по който се възприемат сценичният разказ и театралният образ.

В спектакъла „Бурята“ класическата творба на Уилям Шекспир оживява като визуално и звуково пътешествие. Историята за херцог Просперо, който на магически остров търси справедливост, прошка и помирение, се превръща в сценична композиция, която въвлича зрителя в самото „око на бурята“.

През 2024 г. спектакълът беше представен на Международния театрален фестивал в Тбилиси, където беше определен като „най-важното събитие“ във фестивалната програма. Форумът в Грузия е едно от значимите събития в сферата на сценичните изкуства в Кавказ и ежегодно събира водещи имена от световния театър.

„Бурята“ на Народния театър има награда „Икар 2022“ за най-добър спектакъл, както и номинации за „Аскеер 2022“ за най-добро представление, сценография (Робърт Уилсън и Мари де Теста) и костюмография (Яши).

В спектакъла участват актьорите Веселин Мезеклиев, Василена Винченцо, Радина Боршош, Жаклин Даскалова, Валентин Ганев, Пламен Димов, Явор Вълканов, Стоян Пепеланов, Зафир Раджаб, Константин Еленков, Стефан Къшев, Васил Драганов, Ненчо Костов, Вяра Табакова, Гергана Змийчарова и Владислава Николова.

Преди гостуването си във Виена спектакълът ще отбележи след два дни – на 14 март, своето 50-о представление на Голяма сцена на Народния театър. Това ще бъде и последната възможност публиката в София да го гледа през този сезон. Билети се продават онлайн на https://nationaltheatre.bg/bg/predstavlenie/buryata, както и на касите на театъра.