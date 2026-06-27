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Украйна удари две ключови руски рафинерии

Прибалтика призова ЕС да ускори въвеждането на забрана за руския петрол

28 Юни 2026
Според данни на Европейската комисия през 2025 г. вносът на руски петрол е представлявал едва 2% от общия обем на доставките, докато в началото на 2022 г. този дял е достигал 27%.
Според данни на Европейската комисия през 2025 г. вносът на руски петрол е представлявал едва 2% от общия обем на доставките, докато в началото на 2022 г. този дял е достигал 27%.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че украинските сили са нанесли удари по нефтопреработвателни заводи в Краснодарския край и Ярославска област.

„Поразен е нефтопреработвателният завод „Славянски“ в Краснодарския регион – на около 300 километра от фронтовата линия. Освен това поразихме и нефтопреработвателен завод в Ярославска област, на приблизително 700 километра от нашата граница“, написа Зеленски в своя канал в Telegram. Стана ясно, че един човек е загинал. 

По-рано местният оперативен щаб съобщи за атака срещу нефтопреработвателния завод в Славянск на Кубан.

Губернаторът на Ярославска област съобщи за затваряне на пътища в района на нефтопреработвателния завод, но не спомена за атака срещу самото предприятие.

Естония, Латвия и Литва призоваха Брюксел да ускори приемането на отложените планове за пълна забрана на вноса на руски петрол по време на срещата на енергийните министри на страните от Европейския съюз на 26 юни. Както съобщава Financial Times, балтийските държави аргументират искането си с това, че приходите на Москва от износа на енергоносители пряко финансират войната на Русия срещу Украйна. По информация на изданието Европейската комисия е обещала да представи съответното предложение.

Европейският съюз вече значително намали зависимостта си от руския петрол. Според данни на Европейската комисия през 2025 г. вносът от Русия е представлявал едва 2% от общия обем на доставките, докато в началото на 2022 г. този дял е достигал 27%.

ЕС възнамеряваше също така напълно да се откаже от руския природен газ до 2027 г., но, както отбелязват европейски представители, войната с Иран е замразила тези планове.

Предложението за въвеждане на петролно ембарго трябваше да бъде представено на 15 април, но през март беше свалено от предварителния дневен ред на Европейската комисия.

 

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Ключови думи:

балтийски републики, руски петрол

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