Украйна очерта неприемливите условия в "мирния план" на САЩ

ЕС готви свое предложение за край на войната

Днес, 10:20
Христина Гайовишин очерта неприемливите за Украйна условия в плана на Тръмп
След като украинският президент Володимир Зеленски лаконично коментира, че е готов да обсъжда плана от 28 точки за приключване на войната на Русия срещу Украйна, неговият пратеник в ООН Христина Гайовишин очерта червените линии, от които Киев няма да отстъпи.

"Украинската земя не се продава, суверенитетът ни не може да се търгува и ние няма да толерираме това", каза тя. Гайовишин подчерта, че Украйна няма да признае никога временно окупираните от руснаците територии, няма да приеме никакви ограничения на числеността и въоръжаването на армията, което би ограничило възможностите й за самоотбрана. Украйна не може да се съгласи и с нарушение на нейния суверенитет, включително правото й на избор към какъв международен съюз да се присъедини. Не може да има и поощрение на стремежа към геноцид, лежащ в основата на руската агресия, който подкопава украинската идентичност, в частност нейния език.

"Украйна е готова за преговори за прекратяване на войната с Русия, включително на ниво лидери. Мирният процес трябва да бъде на принципа: "Нищо за Украйна без Украйна и нищо за Европа без Европа", подчерта Гайовишин.

Планът на САЩ предвижда съкращаване на числеността на ВСУ до 600 000 души. А Украйна трябва да запише в своята Конституция, че няма да се присъедини към НАТО. Самият Алианс също трябва да включи в устави си клауза, че няма да приеме никога Украйна.

Планът предвижда още окупираните Крим, Луганска и Донецка области да бъдат признати де факто като руски, включително и от САЩ.  Бойните действия в Херсонска и Запорожска области ще бъдат замразени по линията на съприкосновение, което ще означава де факто признаване по линията на съприкосновение. Русия се отказва от други територии, които контролира извън петте региона /не е ясно кои/. Украинските сили трябва да се изтеглят от част от Донецка област, която контролират в момента, и тази зона на оттегляне ще се счита за неутрална демилитаризирана буферна зона, международно призната като територия, принадлежаща на РФ. Руските сили няма да влизат в тази демилитаризирана зона. Става дума за територии, които Русия не може да превземе вече 11 години. След договаряне на бъдещите териториални споразумения, Руската федерация и Украйна се задължават да не променят тези споразумения с сила. Всякакви гаранции за сигурност няма да се прилагат в случай на нарушение на това задължение.

САЩ са готови да въведат нови санкции срещу Русия и да продължат доставките на оръжия за Киев, ако Москва игнорира призивите да прекрати огъня, каза постоянният представител на САЩ в ООН Майк Уолтц. Той добави, че САЩ предлагат на Русия "щедри условия", в това число и отмяна на санкциите. Затова Вашингтон е готов да въведе допълпнителни ограничения в случай, че Русия не реагира "по подобаващ начин" на призивите да приключи войната.

ЕС готви собствен план за приключване на войната, който е по-изгоден за Украйна, пише WSJ. Европейските лидери смятат, че планът на Тръмп е фактическа капитулация за Украйна и затова не го подкрепят.

