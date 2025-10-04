Руски дрон атакува цивилни на гара край Суми

Руски дрон е атакувал жп гара в Сумска област при което са ранени най-малко 30 души, заяви президентът Володимир Зеленски.
Украинският лидер добавя, че дрон е ударил гарата в град Шостка, Сумска област. Пътници и работници на Укрзализница са били на мястото в момента на атаката.
“Дивашки руски удар с дрон по жп гарата в Шостка, Сумска област. Всички служби за спешна помощ вече са на място и са започнали да помагат на хората. Цялата информация за ранените се установява. Досега знаем за поне 30 жертви. Предварителните доклади сочат, че на мястото на удара е имало както персонал на Укрзализница, така и пътници”, добави още Зеленски.
Спешни служби са на място, спасители оказват помощ на ранените, а броят на жертвите и мащабът на щетите се установяват.
“Руснаците не можеха да не са знаели, че удрят цивилни. И това е терор, който светът не трябва да игнорира“, написа Зеленски в X.
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви: "Шокиращите сцени, излизащи от жп гара Шостка, подчертават безразсъдното и продължаващо желание на Русия да се прицелва в цивилни граждани".
A savage Russian drone strike on the railway station in Shostka, Sumy region. All emergency services are already on the scene and have begun helping people. All information about the injured is being established. So far, we know of at least 30 victims. Preliminary reports… pic.twitter.com/ZZoWfPmpL5— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 4 октомври 2025 г.