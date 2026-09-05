Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Русия се опитва да осуети визитата на Къшнър и Уиткоф в Киев

Руската армия атакува украинските летища, където може да кацне самолетът на пратениците на Тръмп

05 Септ. 2026Обновена
Къшнър и Уиткоф ще представят идеи за мир на Путин
БГНЕС/ЕПА
Къшнър и Уиткоф ще представят идеи за мир на Путин

Русия се опитва да осуети първата визита на пратениците на американския президент Джаред Къшнър и Стив Уиткоф в Киев. Двамата вече пристигнаха в Москва, където днес ще се видят с руския президент Владимир Путин, а утре трябва да са в Киев за среща с украинския президент Володомир Зеленски. Това ще е първото посещение на Къшнър и Уиткоф в Киев, ако се състои.

Снощи руската армия атакува летищата "Киев" и "Бориспол", където евентуално може да кацне самолетът на американците. "Очевидно такива удари на Русия по летищата са реакция на обсъждането и подготовката за възможността американската страна да дойде в Украйна със самолет и да се приземи на едно от двете летища. Руско-ирански "Шахед" в отговор на американската дипломация", коментира Зеленски. Той предпреди, че следващата седмица Украйна "ще коригира" операцията си по отношение на руското въздушно пространство, което "стана опасно заради присъствието на дронове и ракети".

По-рано Русия отхвърли предложението на украинския президент Володимир Зеленски за временно прекратяване на въздушните удари по време на визитата на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва и Киев този уикенд. "Украйна предложи лично на Путин режим на прекратяване на огъня по време на визитата, но отговор нямаше", каза шефът на офиса на украинския президент Кирило Буданов.

Руското министерство на отбраната продължи яростно да бомбардира украинските градове, като отчете, че са поразени металургичен комбинат "Днепродзерджинск" и "Днепропетровския металургичен завод", склад и електростанция в Николаевска област, логистичен център, кораб с "въоръжение и военно имущество за ВСУ" в Одеска област и др. 

5 души са загинали, а 5 са ранени при удара по едното от предприятиятия в Днепропетровска област, съобщиха украинските власти. В Запорожието бе унищожен паркинг за тирове. От ВВС на Украйна съобщиха, че тази нощ са били свалени или заглушени 128 от 167 руски дронове. Киев е атакуван и с балистични ракети "Искандер". В Буча са атакувани складове, в Бориспол е разрушен девететажен жилищен блок, като са пострадали двама души.

Руското МО не съобщава за свалени украински дронове или ракети над руска територия, което показва, че Украйна спазва обявеното примирие.

Снощи Зеленски каза, че през уикенда, по време на визитата на Уиткоф и Къшнър в Москва и Киев, "Украйна ще се обезпечи нормалното функциониране на руското въздушно пространство, за да могат преговарящите безопасно да пристигнат". "От наша страна въздушни удари няма да има, а Русия трябва да гарантира огледално тишина, без въздушни удари, за времето, което е нужно за провеждане на тези преговори и за решение на логистичните въпроси", заяви той.

"Имаме идея за мир. Ще видим дали ще можем да постигнем нещо", каза американският президент Доналд Тръмп. Според него има "добри шансове за мир".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

мирни преговори, Джаред Къшнър, Стив Уиткоф

Още новини по темата

Уиткоф и Къшнър ще посетят Москва и Киев на 5-6 септември
04 Септ. 2026

Европейските лидери поставиха 5 условия за край на войната в Украйна
08 Юни 2026

Путин отказа среща на Зеленски
06 Юни 2026

САЩ спряха преговорите за мир с Русия и Украйна
22 Май 2026

Уиткоф и Кушнер ще посетят Москва и Киев
10 Май 2026

САЩ и Иран отрекоха тайни контакти
17 Март 2026

Тръмп и Путин са обсъдили Иран и Украйна
09 Март 2026

Иран имал уран за 11 атомни бомби
03 Март 2026

Уиткоф заговори за скорошна среща Путин-Зеленски
22 Февр. 2026

Преговорите в Женева приключиха набързо
18 Февр. 2026

Съветници по сигурността от Европа пристигнаха на преговорите в Женева
17 Февр. 2026

Къшнър и Уиткоф демонстрираха военна мощ в Арабско море
08 Февр. 2026

И ЦРУ не откри "атака" срещу резиденцията на Путин
01 Яну. 2026

Русия разсмя всички с "доказателствата" за атака срещу резиденцията на Путин
31 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Що за чудо е едно село да се прекръсти от Плевун на... Пелевун
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

Каква оценка бихте поставили за първите 100 дни на правителството?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ