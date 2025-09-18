Русия хвърли авиобомба в жилищен район в Украйна и уби петима души

Руските военни нанесоха въздушен удар по Константиновка – град в Донецка област на Украйна. Бомба ФАБ-250 е била хвърлена около 10 часа сутринта директно върху жилищен квартал. В резултат на удара са загинали петима души: две жени на 62 и 65 години и трима мъже на 65, 67 и 74 години. Повредени са и четири жилищни блока. Започнало е разследване по член за нарушение на законите и обичаите на войната.

Ръководителят на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин съобщи пред „Укринформ“, че в Константиновка остават около 6 хиляди души, въпреки че руската армия нанася по града не по-малко от десет въздушни удара всеки ден. По думите му наскоро е била евакуирана последната работеща болница, която само няколко дни по-късно е била напълно разрушена. Филашкин призова останалите жители да напуснат града на фона на руското настъпление.

Преди войната в Константиновка са живеели над 67 хиляди души. Градът е бил считан за столица на стъкларската промишленост на Украйна.