Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Русия хвърли авиобомба в жилищен район в Украйна и уби петима души

Днес, 16:40
От удара са повредени четири жилищни сгради
От удара са повредени четири жилищни сгради

Руските военни нанесоха въздушен удар по Константиновка – град в Донецка област на Украйна. Бомба ФАБ-250 е била хвърлена около 10 часа сутринта директно върху жилищен квартал. В резултат на удара са загинали петима души: две жени на 62 и 65 години и трима мъже на 65, 67 и 74 години. Повредени са и четири жилищни блока. Започнало е разследване по член за нарушение на законите и обичаите на войната.

Ръководителят на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин съобщи пред „Укринформ“, че в Константиновка остават около 6 хиляди души, въпреки че руската армия нанася по града не по-малко от десет въздушни удара всеки ден. По думите му наскоро е била евакуирана последната работеща болница, която само няколко дни по-късно е била напълно разрушена. Филашкин призова останалите жители да напуснат града на фона на руското настъпление.

Преди войната в Константиновка са живеели над 67 хиляди души. Градът е бил считан за столица на стъкларската промишленост на Украйна.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Русия, авиобомба, Украйна

Още новини по темата

Министър потвърди, че ракета е паднала върху къщата в Полша
18 Септ. 2025

Съдът във Варна отказа да предаде руснак, издирван от Москва
15 Септ. 2025

Украински дронове удариха огромен нефтохим в Русия
14 Септ. 2025

Фон дер Лайен предложи нов начин за финансиране на Украйна
10 Септ. 2025

Бесънт: САЩ могат да сринат руската икономика, но е нужно съдействие от Европа
07 Септ. 2025

26 страни се включват в гаранциите за сигурност на Украйна
04 Септ. 2025

Тръмп пак е разочарован от Путин
02 Септ. 2025

МВР: Не става дума за кибератака при инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен

01 Септ. 2025

Орбан забрани влизането в Унгария на най-популярния украински командир
31 Авг. 2025

Бивш председател на Радата бе показно застрелян в Лвов
30 Авг. 2025

САЩ върнаха десетки руснаци в Москва
29 Авг. 2025

Расте недоверието в близкия край на войната
29 Авг. 2025

Три линии на отбрана ще гарантират сигурността на Украйна
26 Авг. 2025

Германия и Норвегия обещават милиарди в помощ на Украйна
25 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар