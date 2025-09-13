Руски военни проникнаха в Купянск по газопровод

Руски военни отново са използвали газпровод, за да проникнат незабелязано в райони, контролирани от Въоръжените сили на Украйна, съобщиха украински и руски Телеграм канали.

По данни на украинския аналитичен канал DeepState те са използвали тази тактика за настъпление към Купянск в Харковска област. Руснаците са влезли в тръбата в района на Лиман Първи, след което в продължение на четири дни, с помощта на електрически тротинетки и носилки на колела, са се добрали до околностите на Купянск.

Блогер Тринадцатый публикует кадры новой операции «Труба» в Купянске Харьковской области. Теперь на тачках😅 pic.twitter.com/vc25VNR62T — Very shady personality (@cornomorskij) 13 септември 2025 г.

"Така организираните групи на противника, без сериозни загуби, се добират до село Радковка, а след това се преместват на юг, в гората, която контролират. След това разпръскват в Купянск и стигат до жп линията", пише каналът.

DeepState добавя, че най-вероятно украинските власти ще се опитат да опровергаят информацията, като твърдят, че групите са малки и неорганизирани, но в самия Купянск "вече има позиции за пускане на руски дронове".

Україну і росію сполучає велика магістральна газова труба. Великого обʼєму. Через яку газ транспортували у Європу.



Зараз транзиту газу - зупинений. Його немає.



Проте трубою розпочався експорт окупантів. Перший випадок був у Суджі. Зараз - окупанти добиралися до Купʼянська. pic.twitter.com/J1DoSCrDWu — Ivan Lukeria (@LukeryaUa) 13 септември 2025 г.

Малко по-късно украинският Генерален щаб съобщи, че изходът от тръбата, по която са се придвижвали руснаците, вече е под контрола на украинските защитници.

"В района на Купянск има няколко тръбопровода. Три от четирите тръби вече са повредени и наводнени. Изходът от четвъртата е под контрола на ВСУ. Тя не води непосредствено в града. Купянск и околностите са под контрола на ВСУ. В града се провежда контрадиверсионна операция, а около града - издирвателни действия," казаха от Генщаба. Оттам добавят, че отначалото на операцията, за две седмици, загубите на руската армия са 395 души, от които 288 - безвъзвратни. В района на Радковка и Голубовка са обезвредени 265 руснаци, а в района на самия град - още 128.

Командирът на 429-ти отделен полк за безпилотни системи "Ахилес" Юрий Федоренко потвърди, че руснаците са успели да проникнат в северните покрайнини на Купянск през тръбопровод, но украинските военни са нанесли удар по тръбата в района на река Оскол и тя вече е наводнена.

Руското министерство на отбраната не е коментирало информацията.

По-рано руската армия използва подобна тактика в района на град Суджа в Курска област, който тогава се контролираше от ВСУ. През март 2025 г. руски военни се добраха по газопровод до позиции на ВСУ в Суджа. Подобна операция бе проведена и в района на Авдеевка, Донецка област.

През юни Z-пропагандистката Анастасия Кашеварова каза, че много военни са развили рак на белия дроб след операцията в Курска област, но са им отказали парични премии и награди. През юли в социалните мрежи се появи видео, на което участник в операцията разказа, че тя се е провела при пълно пренебрежение към здравето и безопасността на военнослужещите. Десетки войници са се задушили, самоубили или са починали от отровните газове.