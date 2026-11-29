Състоянието на Велислав Велков, най-тежко пострадалия привърженик на "Левски" при нападенията над българските запалянковци на "Стад Велодром", рязко се е влошило. Българинът вече е на командно дишане и с температура, доближаваща 40 градуса. За тежкото му състояние съобщи Тодор Батков-младши.

Велислав е единственият от тримата българи, за когото френските медици не дадоха разрешение да бъде транспортиран до родината с изпратения специално за целта военнотранспортен самолет "Спартан". Лекарите от болница "Норд" в Марсилия прецениха, че въздушният транспорт крие прекалено голям риск за здравето му.

Тази вечер здравният министър Катя Ивкова и френският здравен министър д-р Стефани Рист разговаряха след приключването на операцията на пострадалия български гражданин. Той остава в реанимация под наблюдението на френските медици. Това съобщават на официалната си Facebook страница от Министерство на здравеопазването.

Другите двама пострадали вече са на българска земя. Военният самолет "Спартан", изпратен във Франция по разпореждане на министъра на отбраната Димитър Стоянов, ги прибра през изминалата нощ. След кацането на летище София двамата бяха транспортирани до Военномедицинска академия за прегледи и медицинско наблюдение. Здравословното им състояние не представлява непосредствена опасност за живота им.

Докато държавата организираше медицинската евакуация на пострадалите, сред привържениците на "Левски" се надигна сериозно недоволство от реакцията на българските дипломатически представители във Франция. От сдружение "Сини сърца", чийто член е Велислав Велков, поискаха оставките на почетния консул на България в Марсилия Мирей Мартен и на генералния консул в Лион Надя Живкова-Ванева. Фенската организация обвинява двете в неадекватна реакция след тежкия инцидент.

Ръководството на "Левски" от своя страна настоя пред УЕФА за служебна победа, временно изключване на "Олимпик" (Марсилия) от европейските клубни турнири и проверка на действията на отговорните за сигурността на срещата лица. От българския клуб са категорични, че предварително са предупредили за рисковете около гостуването във френския град.