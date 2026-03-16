Стефка Костадинова ще води листа на Пеевски

Стефка Костадинова напуска Българския олимпийски комитет и влиза в кандидатските листи на партията на Делян Пеевски ДПС-Ново начало. Това обяви самата бивша световна рекордьорка в скока на височина с нарочно изявление до медиите.

В него тя твърди, че иска да е "полезна на България и в друго качество, като благодаря изключително много на политическа партия „Движение за права и свободи“, която издига кандидатурата ми за народен представител на предстоящите избори".

Затова Костадинова напуска поста си в БОК, който заемаше от 2005 г. и практически загуби на изборите на общото събрание от 19 март 2025 г. Мнозинството делегати предпочетоха Весела Лечева, но в полза на Костадинова бяха внесени общо 7 обжалвания на решенията на събранието, затова олимпийската шампионка от Атланта 1996 все още е вписана като председател на БОК в Търговския регистър. Но пък МОК официално призна за нов председател Весела Лечева и прекрати всякакви контакти с Костадинова, която малко преди въпросното събрание демонстрира близост с председателя на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. От изявлението не става ясно в кой МИР ще бъде в листата на ДПС-НН, но е твърде вероятно това да бъде Пловдив, откъдето е Костадинова.

"Надявам се да оправдая надеждите и доверието, които ми се гласуват, като олимпийските принципи не ми позволяват повече да заемам поста Председател на БОК - пише четирикратният спортист №1 на България. - В тази връзка ще предприема необходимите действия съгласно Устава на БОК и законовата уредба за прекратяване на правомощията ми, като едновремено с това и в интерес на българския спорт, призовавам съществуващите спорове да бъдат решени от страните по тях по начин, който ще позволи Българският олимпийски комитет да продължи да бъде символ на единение и достойна част от световното олимпийско семейство."

Оставката на Костадинова идва само три дни, след като генералният секретар на БОК в нейния екип - Белчо Горанов, напусна комитета и стана генерален секретар на федерацията по борба.

Вероятно решението на Стефка Костадинова да се откаже от председателския пост в олимпийския комитет ще доведе и до окончателна развръзка в полза на Весела Лечева, която да бъде вписана официално.