Стефка Костадинова ще води листа на Пеевски

Бившата световна рекордьорка най-после напуска БОК

Днес, 11:25
Снимката отпреди общото събрание на БОК, която показа близостта на Стефка Костадинова с Делян Пеевски
Снимката отпреди общото събрание на БОК, която показа близостта на Стефка Костадинова с Делян Пеевски

Стефка Костадинова напуска Българския олимпийски комитет и влиза в кандидатските листи на партията на Делян Пеевски ДПС-Ново начало. Това обяви самата бивша световна рекордьорка в скока на височина с нарочно изявление до медиите.

В него тя твърди, че иска да е "полезна на България и в друго качество, като благодаря изключително много на политическа партия „Движение за права и свободи“, която издига кандидатурата ми за народен представител на предстоящите избори".

Затова Костадинова напуска поста си в БОК, който заемаше от 2005 г. и практически загуби на изборите на общото събрание от 19 март 2025 г. Мнозинството делегати предпочетоха Весела Лечева, но в полза на Костадинова бяха внесени общо 7 обжалвания на решенията на събранието, затова олимпийската шампионка от Атланта 1996 все още е вписана като председател на БОК в Търговския регистър. Но пък МОК официално призна за нов председател Весела Лечева и прекрати всякакви контакти с Костадинова, която малко преди въпросното събрание демонстрира близост с председателя на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. От изявлението не става ясно в кой МИР ще бъде в листата на ДПС-НН, но е твърде вероятно това да бъде Пловдив, откъдето е Костадинова.

"Надявам се да оправдая надеждите и доверието, които ми се гласуват, като олимпийските принципи не ми позволяват повече да заемам поста Председател на БОК - пише четирикратният спортист №1 на България. - В тази връзка ще предприема необходимите действия съгласно Устава на БОК и законовата уредба за прекратяване на правомощията ми, като едновремено с това и в интерес на българския спорт, призовавам съществуващите спорове да бъдат решени от страните по тях по начин, който ще позволи Българският олимпийски комитет да продължи да бъде символ на единение и достойна част от световното олимпийско семейство."

Оставката на Костадинова идва само три дни, след като генералният секретар на БОК в нейния екип - Белчо Горанов, напусна комитета и стана генерален секретар на федерацията по борба. 

Вероятно решението на Стефка Костадинова да се откаже от председателския пост в олимпийския комитет ще доведе и до окончателна развръзка в полза на Весела Лечева, която да бъде вписана официално.

Още новини по темата

Четвърти съдебен състав призна Лечева за председател на БОК
10 Март 2026

Трети съдия призна Лечева за легитимен председател на БОК
27 Февр. 2026

Знаменоската Фейгин показа екипировката на олимпийците
04 Февр. 2026

Ст. Костадинова: Няма как да бъда в Милано Кортина 2026
22 Дек. 2025

СГС отсъди срещу Весела Лечева по едно от делата за БОК
19 Дек. 2025

БОК купил якета по 1100 лв. за олимпийците ни в Милано Кортина 2026

10 Дек. 2025

Съдът отхвърли още една жалба срещу Весела Лечева за БОК
18 Ноем. 2025

Съдът призна избора на Лечева за председател на БОК
31 Окт. 2025

Изпълкомът на МОК се зае с БОК
27 Септ. 2025

Стефка Костадинова: Чакаме съдът да каже за БОК
23 Септ. 2025

Съдът привлече и Весела Лечева към делото за БОК
19 Септ. 2025

МОК може да лиши България от знаме заради упорството на Костадинова
17 Септ. 2025

Екипът на Стефка Костадинова мъгляво заплаши МОК със съд
01 Юли 2025

МОК заплаши Стефка Костадинова с подвеждане под отговорност
19 Юни 2025

