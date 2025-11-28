Медия без
Готви се нова промяна в дружество за спортни имоти

Министър Иван Пешев обяви конкурс за член на Съвета на директорите на "Сердика спортни имоти"

Днес, 14:42
Рушащият се от десетилетия легендарен плувен комплекс "Червено знаме" е в активите на "Сердика спортни имоти"
Подготвя се поредна промяна в ръководство на дружество, стопанисващо спортните имоти на България. Министърът на младежта и спорта Иван Пешев е издал заповед за конкурс за избор на един независим член на Съвета на директорите на "Сердика спортни имоти" ЕАД.

Това е най-новото дружество под шапката на ММС. Създадено бе на 20 септември 2017 г., с уставен капитал от 117 063 667 лв. С парична вноска тази година на спортното министерство от 2 млн. лв., одобрени с Постановление №147 на Министерски съвет, този капитал бе увеличен на 119 063 667 лв.

ССИ притежава на практика всички бивши имоти на ЦСКА, включително и рушащия се плувен комплекс "Червено знаме". Негова собственост е и стадион "Българска армия", чийто терен (оценен на 28 498 000 лв.) бе апортиран в смесеното публично-частно "Спортни имоти Българска армия" АД (то участва с парична вноска от 28 498 000 лв.), строящо новия стадион на футболния ЦСКА.

За "Сердика спортни имоти" в Централния бюджет за 2025-2028 г. са заложени 40 млн. лв. "за модернизация и реконструкция на спортни обекти и съоръжения".

Самото дружество обаче работи на загуба от самото си създаване. Само за последната приключила година - 2024-а, то е натрупало нов минус от  3 143 000 лв. и така общата загуба за 8-годишното му съществуване нарасна на 13 678 000 лв

Настоящият съвет на директорите е в състав Александра Левянска (председател), Слави Иванов и Сашко Везенков - бивш баскетболен национал и баща на звездата Александър Везенков. Този състав бе преназначен за нов 5-годишен мандат от служебния спортен министър Георги Глушков буквално в последния му работен ден - 15 януари 2025 г., със заповед 28-00-2.

Конкурсът, обявен сега от Иван Пешев е за един член в Съвета на директорите. Все още няма официално съобщение на ММС или вписана промяна в Търговския регистър, от която да се разбере кой от Левянска, Везенков или Иванов ще бъде освободен, за да се отвори място за избраника от обявения конкурс. Възможно е и просто да бъде добавен нов член и Съветът да стане 4-членен, тъй като в устава на "Сердика спортни имоти" е записано, че той "се състои от 3 до 5 лица".

